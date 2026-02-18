Yettel получи две отличия за иновации в обучението на Employer Branding Awards на b2b Media

Телекомът спечели първо място в категориите “Innovation in Talent Education” и “Excellence in Coaching”

Източник: Yettel

Виктория Лазарова, мениджър „Развитие на търговската мрежа“ в Yettel, получава наградата за “Innovation in Talent Education”

Yettel спечели две първи места за иновации в обучението и развитието на таланти на годишните награди Employer Branding Awards, организирани от b2b Media.



Компанията бе отличена в категориите “Innovation in Talent Education” и “Excellence in Coaching” за две от ключовите си обучителни програми – Yettel Superhero Journey и Growth Mindset. Отличията са признание както за ангажимента на компанията да развива своите служители, така и за ясната връзка между HR стратегията и бизнес целите.



Златният приз в категорията "Innovation in Talent Education" отличи програмата Yettel Superhero Journey, която телекомът пилотира миналата година в подкрепа на ангажимента си да предлага отлично клиентско изживяване. За целта телекомът въвежда напълно нов модел на обучение за всички нива в магазинната мрежа – от новопостъпили служители, през експерти с опит, до лидери на екипи. Основната цел е да осигури последователна подкрепа за развитие и да превърне отличното клиентско изживяване в ежедневно поведение.



Програмата съчетава дигитални обучения, практика в реална среда, коучинг и менторство. В рамките на проекта Yettel дигитализира над 50 обучения и изгражда автентичен демо магазин в централния си офис, където новопостъпилите преминават през реални работни ситуации. През 2025 г. Yettel Superhero Journey обхваща близо 800 служители от магазинната мрежа, като над 70% от участниците изразяват готовност да я препоръчат на нов колега, което доказва практическата ѝ стойност.



Паралелно компанията инвестира и в развитието на своите лидери и културата на растеж. Съществена роля за това играе програмата Growth Mindset, с която телекомът печели още едно първо място – в категорията “Excellence in Coaching”. Програмата е в отговор на стратегическата цел за телекома да дигитализира своя бизнес.



За да формира нужната нагласа и готовност за растеж и иновации, още през 2024 г. Yettel стартира инициативата с фокус върху лидерите на екипи. Телекомът провежда серия от събития с международни лектори, последвани от практически уъркшопи с активното участие на висшия мениджмънт. През 2025 г. надгражда програмата, като обучава вътрешни посланици по специална методология. Впоследствие те провеждат обучения за близо 160 мениджъри, като споделят с тях конкретни техники, с които да формират нагласата за растеж у своите екипи.



Наградите от Employer Branding Awards на b2b Media допълват международната оценка за HR политиките на компанията. През януари 2026 г. Yettel получи сертификатa Top Employer за трета поредна година с най-високия си резултат досега – 90,88%, което го нареди сред десетте най-високо оценени работодатели в телеком сектора в Европа в категорията средни по размер организации. Отличието се присъжда от независимата организация Top Employers Institute, като от 2023 г. до днес Yettel остава единственият телеком в България с този сертификат.

