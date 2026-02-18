Reddit – бастионът на човешкото в ерата на AI

В последния си доклад за третото тримесечие на миналата година, Reddit отчете 116 милиона активни потребители дневно по целия свят, което е увеличение с 19% в сравнение със същия период на предходната година. Платформата е организирана в създадени от потребители общности, наречени subreddits, където съдържанието се класира по потребителско гласуване, а не по хронологичен ред.Тук потребителите могат да коментират, да публикуват връзки и да добавят снимки – въпреки че много от тях четат съдържанието, без да се ангажират с активна комуникация.Доброволци модератори помагат за управлението на сайта, като управляват специфични общности и гарантират, че потребителите спазват правилата и се придържат към темата.Reddit също така наема администратори, които могат да отменят модераторите и да изтриват subreddits.Според Reddit, човешкият фактор е ключов. „Мисля, че в един свят на изкуствен интелект – а в интернет е препълнено с много съдържание, основано от изкуствен интелект – хората осъзнават, че това, което Reddit предлага, се откроява повече“, казва Джен Уонг, главен оперативен директор на Reddit, цитиранa от BBC. „Интернет се превърна в място, което може би не е чак толкова човешко по отношение на автентичността, но Reddit се придържа към това.“ Тя допълва, че сред най-четените теми, които набират популярност, са родителство, риалити телевизия и грижа за кожата.Уонг казва още, че демографската група на сайта се е променила с течение на времето. „Имахме репутацията на геймъри и технологични хора... но сега сме много балансирани по пол и много силни с жените от поколение Z и това е така, защото сме се разраснали по отношение на спектъра от тематики.“Сайтът обаче се сблъсква с проблеми, свързани с достоверността на разговорите в subreddits и непоследователните подходи към модерирането.„Най-голямата слабост на Reddit е, че достоверността може да изглежда като консенсус, както при повечето други сайтове за социални медии и техните алгоритми“, казва д-р Юсуф Ок, старши преподавател по маркетинг в Bayes Business School в Лондон. „Положителните гласове възнаграждават това, което общността харесва, а не това, което е истина, така че можете да получите информационни каскади, групово мислене и силни ехо камери в определени subreddits.“Създаването на децентрализиран сайт, зависим от модератори, също се оказа проблематично понякога. „Платформата също е неравномерно модерирана и качеството варира значително в зависимост от общността“, споделя Ок.Има няколко начина, по които един subreddit може да бъде манипулиран. „Бригадиране“ включва координирана атака от потребители на социални медии срещу друга група. В Reddit това би била група потребители, които искат да манипулират разговора или модела на гласуване в subreddit.„Астротурфингът“ е друг проблем, при който истинският спонсор на кампанията е скрит зад инициатива на местно ниво. Ок казва, че Reddit е уязвим към подобни координирани операции за влияние, които могат да избутат съдържание или бързо да го потушат.„Разказите могат да бъдат усилвани или потискани чрез координирана дейност и социален натиск в рамките на общностите. Модераторите са доброволци, така че могат да се сблъскат с натиск от силно мотивирани групи, тормоз или продължителни кампании за докладване, и тъй като нормите се различават в различните subreddit, прилагането им може да бъде непоследователно.“В своя защита говорител на Reddit заяви, че „политиките на Reddit забраняват манипулирано съдържание и неавтентично поведение, а нашите екипи за безопасност прилагат тези правила с комбинация от човешки преглед и усъвършенствани автоматизирани инструменти, които могат да откриват това съдържание в голям мащаб”.Някои твърдят, че нарастващата популярност на Reddit се дължи на сделки, подписани с доставчици на изкуствен интелект, включително OpenAI. Съгласно сделката между тези две фирми, ChatGPT на OpenAI получава достъп до съдържанието на Reddit.„Тези сделки най-вече увеличават видимостта и стратегическото значение на Reddit, вместо да бъдат първоначалната причина хората да го използват“, казва Ок. „Отговорите и функциите за търсене, базирани на изкуствен интелект, вече могат да цитират Reddit по-често, което засилва откриваемостта и трафика в периферията.“Според проучване, поръчано от Reddit и компанията за маркетингово разузнаване Profound, Reddit е установен като най-цитираният източник номер едно в платформи с изкуствен интелект, като Google AI Overviews и Perplexity.Но Уонг от Reddit смята, че хората посещават платформата заради „автентичността, съдържанието и защото обсъждат неща, които наистина не можете да получите другаде“. Тя цитира теми за хора, които оплешивяват или преминават през бременност. „Това са дълбоко лични преживявания, при които искате да чуете мнения от други хора, които са претърпели подобни неволи. Мисля, че не можете да получите това другаде.“В света на висококачественото съдържание в социалните медии като Instagram и тъй като съдържанието изглежда все по-автоматизирано, „хората търсят сигнали за житейски опит, несъгласие и нюанси“, казва Ок. „Анонимността и нормите на общността на Reddit правят отговорите да изглеждат по-откровени и по-малко изпипани от съдържанието в стил инфлуенсъри.“Ако някой публикува в Instagram и има много последователи, той ще получи повече ангажираност и ще бъде издигнат нагоре в емисията, но в Reddit няма предубеждения, хората не публикуват с това намерение или за да получат безплатни неща. Засега това носи успех на сайта. Само времето ще покаже дали това ще е популярно и за в бъдеще.