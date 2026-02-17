Какви са перспективите за европейски ядрен чадър

Срещата по сигурността в Мюнхен 2026

(По материали от световните медии)Мюнхенската конференция по сигурността през февруари 2026 г. върна в центъра на европейския дебат тема, която доскоро звучеше като анахронизъм от Студената война: може ли Европа да разчита на „ядрен чадър“, ако трансатлантическата рамка започне да скърца? В Мюнхен канцлерът Фридрих Мерц говори за „конфиденциални разговори“ за европейско ядрено възпиране, а френският президент Еманюел Макрон призова Европа да „преразглоби“ сигурността си, включително през „холистичен“ прочит на възпирането. Между тези две реплики се разполага ключовата дилема: кой носи политическата воля, кой държи средствата и какво реално може да бъде защитено.На форума в Мюнхен се пресекоха едновременно няколко линии. Първата е военната: Русия продължава войната срещу Украйна и поддържа активна ядрена реторика, включително след промени в доктрината си. Втората е политическата: в Европа расте тревогата дали американските гаранции ще бъдат „автоматични“ при всяка криза и всяка администрация. Третата е институционалната: режимите за контрол на въоръженията ерозират и пространството за стратегическо недоразумение се разширява.На този фон докладът на European Nuclear Security Group към Мюнхенската конференция – „Mind the Deterrence Gap“ (Внимавай за дупката във възпирането), формулира проблема в крайно прагматични термини. Авторите настояват, че ако Европа иска да избегне опасната празнина, трябва да обмисли опции отвъд инерцията. Една от ключовите им фрази е предупреждението, че не съществува безрисков заместител на американския ядрен чадър - всяка алтернатива носи технологични, финансови и политически разходи.Германия е страната, която няма собствен ядрен арсенал, но е център на европейската отбранителна инфраструктура - логистична, индустриална и политическа. И именно затова германският завой в тона след Мюнхен е толкова значим. Financial Times съобщи, че канцлерът Фридрих Мерц е започнал проучвателни разговори с френския президент Макрон за възможности Германия да бъде по-тясно под френската ядрена защита - без да се разклаща НАТО. Reuters на 16 февруари допълни, че Берлин подчертава „ранния етап“ на дискусиите и че идеята е да се разшири възпирането, а не да се замести ролята на САЩ.В същото време Германия вече е част от натовската ядрена политика чрез nuclear sharing (американски тактически бомби под US контрол, интеграция на германски самолети и процедури). Но разговорът „Мерц-Макрон" е друг жанр: той е за европейска собственост върху средствата за възпиране, т.е. за Франция и Великобритания като единствените европейски държави със свои ядрени бойни глави.Берлин има две цели. Първо, да намали стратегическия риск от „зони с различна сигурност" - теза, която Мерц изрече публично в Мюнхен според Euronews. Второ, да превърне европейската отбранителна автономия от лозунг в инструмент. Проблемът е, че Германия няма гаранции за ползване на ядрен чадър: при какви условия Франция би трактувала нападение срещу Германия (или срещу източния фланг) като засягащо „жезнено важните интереси" на Франция?Ако Германия се движи в полето на институционалната архитектура, Полша говори от гледна точка на географията. Страната е на фронтовата линия - близо до Калининград, близо до Беларус, близо до военния театър в Украйна. Затова в Полша ядрената тема рядко е абстракция за „голяма стратегия“, тя е въпрос за надеждност на гаранциите.След Мюнхен в международните медии се появиха коментари, които свързват полския дебат с европейските страхове от отслабване на американския ангажимент. Полски политици периодично повдигат идеята за по-дълбоко участие в nuclear sharing или за по-плътни двустранни гаранции от Франция. Но водещото ограничение остава: собствен „полски“ арсенал би означавал сблъсък с Договора за неразпространение на ядрени оръжия и политически трус в ЕС и НАТО. Затова практичният полски дневен ред е друг - да „закрепи“ чадъра над Централна и Източна Европа (ЦИЕ) чрез съюзнически механизми, а не чрез национална програма.Публицистичният нерв на дискусията е в едно простичко изречение: Полша иска да знае не само дали Европа има ядрено възпиране, а къде и как то се превръща в оперативна защита. И тук започва истинският военностратегически разговор.Както се вижда от данните, географското покритие на британския и френския ядрен арсенал не е основният проблем. И британските Trident, и френските M51 имат обсег, който позволява възпиране без физическо преместване на бойни глави в Полша или Германия. Същинският проблем е политическата достоверност (credibility): при какви условия Париж и Лондон биха използвали най‑крайния инструмент за защита на съюзник – и как това се вписва в натовската система за командване и консултации.Когато в Европа се говори за ядрен чадър над Централна и Източна Европа, често се подразбира физическо разполагане – бойни глави в конкретна държава. Но за морското възпиране това не е необходимост. Подводниците са именно мобилният носител: те се преместват сами. Британският и френският морски компонент осигуряват най‑високата степен на оцеляване и най‑силната гаранция за втори удар – основният елемент на стратегическото възпиране.Въздушният компонент е различна мобилност. Той може да се демонстрира по‑видимо (учения, прелитания, временно разгръщане), което има политически ефект. Но той е и по‑уязвим: изисква бази, поддръжка и е изложен на ранно поражение при ескалация. Затова в повечето аналитични текстове за европейска автономия тежестта пада върху подводниците, а не върху европейски бомбардировачи.Има още една пречка: Франция държи на националния контрол и автономността на своята ядрена мощ. Financial Times изрично отбелязва, че няма планове за разполагане на френски ядрени оръжия в други държави. Това не отменя възможността за стратегически диалог, но ограничава оперативната интеграция, която някои източноевропейски столици биха искали.Сценарий 1: Европейско допълване на НАТО. Това е рамката, която най‑често се очертава след Мюнхен: укрепване на американския чадър, но с по‑ясна европейска политическа роля и механизъм за консултации с Париж и Лондон. За Германия това означава институционално участие и финансов принос; за Полша - гаранции, че източният фланг е изрично включен в стратегическите разчети.Сценарий 2: Френско-германски стратегически диалог с последващо разширяване. Тук Берлин би могъл да договори формализирани консултации и политически „червени линии“, които да увеличат достоверността на френската защита. Полша би искала да бъде включена в този диалог – директно или през формати като Ваймарския триъгълник, за да не остане извън една нова архитектура.Сценарий 3: Натиск към nuclear sharing/споделена ядрена сила. Това е най‑чувствителният сценарий – свързан с повече натовска „ядрена видимост“ в Европа. Той носи и най‑голям риск от руски контра‑ходове, както личи от реакциите, цитирани от Reuters при предишни полски дискусии за американски боеприпаси. След Мюнхен подобни идеи отново се върнаха в публичния дебат, но засега остават политически спорни.Строго военно‑стратегически Европа не страда от дефицит на обсег. Двата европейски арсенала са морски‑центрирани и по природа мобилни; те могат да възпират заплаха към европейска територия без предислоциране на бойни глави в Полша или Германия. Но възпирането не е само геометрия - то е психология и политика.Точно затова докладът „Mind the Deterrence Gap“ настоява за политически решения: общи оценки на риска, механизми за консултации, институционални гаранции, които превръщат неясното "може би" в правдоподобно "ще". За Полша това е екзистенциален въпрос – защото географията ѝ не позволява лукса на стратегическа двусмисленост. За Германия това е въпрос на архитектура – защото Берлин трябва да избегне разпад на сигурността на зони и да запази НАТО като гръбнак, без да игнорира европейската тревога.След Мюнхен изглежда, че Европа се движи към „средния път“: не нови национални бомби, а по‑силен европейски слой в съществуващата система на възпиране. В тази перспектива Полша и Германия не са „кандидати за ядрена сила“, а ключови получатели и оформители на условията, при които европейските ядрени сили ще бъдат политически „впрегнати“ в защита на целия континент.