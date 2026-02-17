Риболовният флот на ЕС е намалял с 10 850 кораба за 10 години

През 2024 г. българският риболовен флот се е състоял от 1794 плавателни съда

През 2024 г. риболовният флот на ЕС е наброявал 68 863 риболовни кораби с брутен тонаж от 1,2 милиона тона и обща мощност на двигателите от 5,0 милиона киловата (6,7 млн. конски сили). Това показва публикацията на Евростат Key figures on the European food chain - 2025 edition, публикувана в края на м.г. По-голямата част от корабите в риболовния флот на ЕС са били с дължина не повече от 10 метра, сочат данните.



През последното десетилетие риболовният флот на ЕС е намалявал постоянно по отношение на брой, тонаж и мощност на двигателите. В сравнение с 2014 г., флотът е имал 10 850 по-малко кораби през 2024 г., което е намаление с 13,6%. А комбинираният му капацитет е бил с 14,9% по-малък, докато общата мощност на двигателите е била с 12,3% по-ниска.



През 2024 г. българският риболовен флот се е състоял от 1794 плавателни съда с общ тонаж от 5830 бт. Само за сравнение, риболовният флот на Дания е с почти същото количество плавателни съдове - 1767, но техният тонаж е над 10 пъти по-голям - 63 554 бт, показват данните на Евростат.



Най-големият като брой риболовен флот има Италия - 12 297 единици с общ тонаж от 146 313 бт. Испания е лидер по тонаж на риболовните кораби - 307 303 бт при 8431 кораби.

