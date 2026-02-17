БАПРА удължава срока за кандидатстване в BAPRA Bright Awards 2026

Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) обявява удължаване на срока за кандидатстване в шестнадесетото издание на BAPRA Bright Awards 2026, с тема „Алгоритъм на доверието“, до 20 февруари 2026 г.

Настоящото издание на наградите е част от програмата по повод 25 години БАПРА – четвърт век, в който асоциацията утвърждава PR като стратегическа, управленска и измерима функция за бизнеса и обществото.

Журито на BAPRA Bright Awards 2026 обединява водещи международни експерти в областта на PR, комуникациите, корпоративната репутация, маркетинга и стратегическото лидерство, с богат опит в оценяването на кампании с измеримо бизнес и обществено въздействие. Председател е Масимо Морикони – президент на ICCO и генерален мениджър на Omnicom PR. Пълният състав на членовете на журито е следния:



Агнес Сьоке – CEO, Open Communications, Унгария



Агунг Сантосо Онгко – Partner Director, Strategy & Insight, RICE, Япония



Александра Грос – CEO, Fink & Fuchs, Австрия



Алесандра Малверми – Managing Director, съосновател, Sound PR, Италия



Андраш Станислав – международен PR експерт, Унгария



Андреа Корнели – Chief Innovation Officer, SEGNewgate, Италия



Андрей Тюкавкин – Global Creative Officer, LeGarage by LePub, Publicis Groupe



Аурун Судхаман – CEO Promise Foundation и съветник на ICCO, Индия



Бернардо Елис – консултант по социална интелигентност и изследвания, Великобритания



Каталин Хошу – управляващ собственик, Comm360, Румъния



Катрин Ароу – изпълнителен директор, PR Knowledge Hub, Великобритания



Кренгуца Рошу – CEO, Romanian Public Relations Companies’ Club (PRCC), Румъния



Дейвид Оладжиде – Marketing Manager, Curzon PR, Близкия Изток



Димитрис Рулиас – CEO, Out of the Box, Гърция



Фарзана Бадюел – CEO, Curzon PR, Близкия Изток



Фиона Хюз – Head of Media & Influence EMEA, Allison Worldwide (част от Stagwell)



Флоренсия Кеслер – Chief Creative Reputation Officer, Grey



Франсоа Гобийо – Country Manager France & Benelux, Axicom, Франция



Ердем Коч – основател, Erdem Koch Consulting, Дубай



Гжегож Шчепански – CEO, Burson Poland, Полша



Гириш Балакришнан – основател, On Purpose, Индия



Джоана Остхойзен – Chief Creative Officer, PR & Influence EMEA, Ogilvy, Великобритания



Юдит Сабо – Global Head of Marketing, McDonald’s Hungary, Унгария



Джак Стенли – Senior Strategy Director, Ketchum, Великобритания



Джулиан Боулдинг – основател и президент, NetworkOne



Юрген Ганголи – партньор, Team Farner, PRVA, Австрия



Ларс Вьодиш – основател, PRecious Communications, Азия



Маргарет Кей – CEO, Allison Worldwide, Азия



Мери Нджоки – CEO, Glass House PR, Кения



Нийл Клайнър – Managing Director, Movement, Великобритания



Неха Мехрота – Managing Director, Avian We, Индия



Бурчак Ташкън Юрдакул – председател на борда на директорите, IDA, Турция



Радек Маршик – Managing Partner, FleishmanHillard Czech Republic, Чехия



Рикардо Силвестре – CEO, Black Influence, Бразилия



Пелин Кокаалп – член на Global Advisory Board, Hill & Knowlton / UandC / WCFA, Турция



Пепита Новак-Аделман – Director Business Development EMEA, Ketchum



Рена Марксън – Managing Director, PRCA, Великобритания



Габриела Вайс Кларк – Head of Communications, PRCA, Великобритания



Саския Валнер – CEO, Ketchum Austria, Австрия



Себастиан Степак – CEO, MSL CEE, Полша



Симон Гебауер – Chief Commercial Officer, Observer, Австрия



Сузи Джайлс – Managing Director, Giles Global



Табисиле Пумо – Executive Vice President и Head of Stakeholder Relations & Social Sustainability, Sibanye-Stillwater, WCFA, Южна Африка



Юки Кода – PR President, Dentsu, Япония



Виорика Рошка – президент, ARRP (Romanian PR Association), Румъния



Владимир Бистров – Managing Partner, Bison & Rosen, Чехия



Жофия Лакатош – CEO, Emerald PR, Унгария



Кристоф Жинисти – стратегически съветник по маркетинг и комуникации, Folgate Advisor



Габриела Лунгу – основател и Executive Creative Director, Wings Creative Leadership Lab



Андрю Джонсън – партньор, BoldtBP



Партньори на BAPRA Bright Awards 2026 са международният конкурс Symbol Creative Awards, БАКА, IAB България, EACD България, ICCO, PRCA, АСКО, БААК, BESCO, БАСС и БКДМП.



Медийни партньори на наградите са Nova News и NetInfo, 24 Часа, Investor.bg, Dnes.bg, Bloomberg TV Bulgaria, Darik Business Review, списанията Forbes, Enterprise, Мениджър, Твоят бизнес, BGlobal, както и b2bmedia.bg, InfluencerMedia.bg, RedLink.bg, Lider.bg и CareerDailyNews.com.

