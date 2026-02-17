БАПРА удължава срока за кандидатстване в BAPRA Bright Awards 2026

БАПРА удължава срока за кандидатстване в BAPRA Bright Awards 2026
Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) обявява удължаване на срока за кандидатстване в шестнадесетото издание на BAPRA Bright Awards 2026, с тема „Алгоритъм на доверието“, до 20 февруари 2026 г.
Настоящото издание на наградите е част от програмата по повод 25 години БАПРА – четвърт век, в който асоциацията утвърждава PR като стратегическа, управленска и измерима функция за бизнеса и обществото.
Журито на BAPRA Bright Awards 2026 обединява водещи международни експерти в областта на PR, комуникациите, корпоративната репутация, маркетинга и стратегическото лидерство, с богат опит в оценяването на кампании с измеримо бизнес и обществено въздействие. Председател е Масимо Морикони – президент на ICCO и генерален мениджър на Omnicom PR. Пълният състав на членовете на журито е следния:

Агнес Сьоке – CEO, Open Communications, Унгария

Агунг Сантосо Онгко – Partner Director, Strategy & Insight, RICE, Япония

Александра Грос – CEO, Fink & Fuchs, Австрия

Алесандра Малверми – Managing Director, съосновател, Sound PR, Италия

Андраш Станислав – международен PR експерт, Унгария

Андреа Корнели – Chief Innovation Officer, SEGNewgate, Италия

Андрей Тюкавкин – Global Creative Officer, LeGarage by LePub, Publicis Groupe

Аурун Судхаман – CEO Promise Foundation и съветник на ICCO, Индия

Бернардо Елис – консултант по социална интелигентност и изследвания, Великобритания

Каталин Хошу – управляващ собственик, Comm360, Румъния

Катрин Ароу – изпълнителен директор, PR Knowledge Hub, Великобритания

Кренгуца Рошу – CEO, Romanian Public Relations Companies’ Club (PRCC), Румъния

Дейвид Оладжиде – Marketing Manager, Curzon PR, Близкия Изток

Димитрис Рулиас – CEO, Out of the Box, Гърция

Фарзана Бадюел – CEO, Curzon PR, Близкия Изток

Фиона Хюз – Head of Media & Influence EMEA, Allison Worldwide (част от Stagwell)

Флоренсия Кеслер – Chief Creative Reputation Officer, Grey

Франсоа Гобийо – Country Manager France & Benelux, Axicom, Франция

Ердем Коч – основател, Erdem Koch Consulting, Дубай

Гжегож Шчепански – CEO, Burson Poland, Полша

Гириш Балакришнан – основател, On Purpose, Индия

Джоана Остхойзен – Chief Creative Officer, PR & Influence EMEA, Ogilvy, Великобритания

Юдит Сабо – Global Head of Marketing, McDonald’s Hungary, Унгария

Джак Стенли – Senior Strategy Director, Ketchum, Великобритания

Джулиан Боулдинг – основател и президент, NetworkOne

Юрген Ганголи – партньор, Team Farner, PRVA, Австрия

Ларс Вьодиш – основател, PRecious Communications, Азия

Маргарет Кей – CEO, Allison Worldwide, Азия

Мери Нджоки – CEO, Glass House PR, Кения

Нийл Клайнър – Managing Director, Movement, Великобритания

Неха Мехрота – Managing Director, Avian We, Индия

Бурчак Ташкън Юрдакул – председател на борда на директорите, IDA, Турция

Радек Маршик – Managing Partner, FleishmanHillard Czech Republic, Чехия

Рикардо Силвестре – CEO, Black Influence, Бразилия

Пелин Кокаалп – член на Global Advisory Board, Hill & Knowlton / UandC / WCFA, Турция

Пепита Новак-Аделман – Director Business Development EMEA, Ketchum

Рена Марксън – Managing Director, PRCA, Великобритания

Габриела Вайс Кларк – Head of Communications, PRCA, Великобритания

Саския Валнер – CEO, Ketchum Austria, Австрия

Себастиан Степак – CEO, MSL CEE, Полша

Симон Гебауер – Chief Commercial Officer, Observer, Австрия

Сузи Джайлс – Managing Director, Giles Global

Табисиле Пумо – Executive Vice President и Head of Stakeholder Relations & Social Sustainability, Sibanye-Stillwater, WCFA, Южна Африка

Юки Кода – PR President, Dentsu, Япония

Виорика Рошка – президент, ARRP (Romanian PR Association), Румъния

Владимир Бистров – Managing Partner, Bison & Rosen, Чехия

Жофия Лакатош – CEO, Emerald PR, Унгария

Кристоф Жинисти – стратегически съветник по маркетинг и комуникации, Folgate Advisor

Габриела Лунгу – основател и Executive Creative Director, Wings Creative Leadership Lab

Андрю Джонсън – партньор, BoldtBP

Партньори на BAPRA Bright Awards 2026 са международният конкурс Symbol Creative Awards, БАКА, IAB България, EACD България, ICCO, PRCA, АСКО, БААК, BESCO, БАСС и БКДМП.

Медийни партньори на наградите са Nova News и NetInfo, 24 Часа, Investor.bg, Dnes.bg, Bloomberg TV Bulgaria, Darik Business Review, списанията Forbes, Enterprise, Мениджър, Твоят бизнес, BGlobal, както и b2bmedia.bg, InfluencerMedia.bg, RedLink.bg, Lider.bg и CareerDailyNews.com.
