AI, отговорност и конкурентно предимство: новият разговор, който бизнесът трябва да води

Източник: GATE

Институт GATE организира първото у нас обучение, посветено на Акта за изкуствения интелект на ЕС. Събитието се проведе в партньорство със Съвета на жените в бизнеса в България и събра на едно място мениджъри, предприемачи, юристи, експерти по иновации и технологии.



Модератор на дискусията беше д-р Ирена Георгиева от Правната група на Съвета на жените в бизнеса в България. Именно този диалогичен формат позволи на участниците да обсъдят конкретни казуси и практически сценарии от своята работа, свързани с регламента.



Присъстващите се запознаха с пет ключови аспекта на Акта за изкуствения интелект: дефиницията на изкуствен интелект в регламента, приложния му обхват, категориите риск, правата и задълженията при използване на модели с общо предназначение и мерките в подкрепа на иновациите, включително регулаторните лаборатории и тестването в реални условия.



Особен интерес предизвика темата за т.нар. AI агенти - оркестрирани езикови модели, които действат съвместно и могат да променят поведението си в рамките на дни.



“Системата, която внедрявате в понеделник, може да не е системата, която работи в петък“, подчерта лекторът Иво Емануилов, ръководител на Лабораторията за експериментална регулация към институт GATE.



Това има пряко значение за бизнеса: съответствието не е еднократна проверка, а непрекъснат процес. Участниците обсъдиха как организациите могат да изградят вътрешни механизми за наблюдение, адаптация и управление на риска през целия жизнен цикъл на AI системите – от проектирането и внедряването до актуализациите и реалната им употреба.



Беше засегнат и въпросът доколко поставянето на AI системите в рамката за безопасност на стоките отразява реалността на софтуерната разработка - процес, който е значително по-бърз и по-динамичен от този при физическите продукти. Именно тук се очерта една от ключовите ползи за участниците: по-дълбоко разбиране на регулаторната логика и способност да я прилагат гъвкаво в контекста на собствените си технологични решения.



Обучението открои и активната роля на Лабораторията за експериментална регулация като мост между право, технологии и иновации. Тя предлага разработване на практически инструменти и методологии за съответствие, тества регулаторни подходи в реална среда и подпомага публични институции и бизнес организации при прилагането на новите изисквания.



Този експериментален и интердисциплинарен подход позволява на компаниите да преминат отвъд формалното спазване на закона и да превърнат регулацията в управленски инструмент за по-добро управление на риска, за по-високо доверие от страна на клиенти и партньори и за устойчиво позициониране на европейския пазар.



Обучението показа, че Актът за изкуствения интелект може да бъде разглеждан не само като нормативно задължение, но и като възможност за изграждане на доверие, за намаляване на правния и репутационния риск, за по-структурирано и отговорно внедряване на иновации и за стратегическо лидерство в ерата на AI.



В свят, в който технологиите се развиват по-бързо от законодателството, информираността, адаптивността и експертната подготовка са ключови. С това първо обучение институт GATE затвърди ролята си като платформа за задълбочен и практико-ориентиран разговор за бъдещето на изкуствения интелект - там, където регулацията не е бариера, а инструмент за устойчиво развитие и растеж.







