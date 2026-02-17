Какво показва спадът на въглеродните квоти

Източник: vecteezy

Коментар на Боян Рашев от профила му във Фейсбук



Цените на разрешителните за въглеродни емисии в ЕС спаднаха до 70 евро за тон – най-ниското ниво от пет месеца – след като Германия даде сигнал за готовност да преразгледа или отложи въглеродния пазар на ЕС, което породи опасения за бъдещото търсене на квоти.



Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че системата трябва да бъде преосмислена, ако не успее да намали емисиите и едновременно с това да подпомогне индустрията при прехода към по-чисто производство, което засили очакванията за промени в политиката. Коментарите подчертават нарастващия натиск от най-голямата икономика в Европа за облекчаване на тежестта на климатичните правила върху индустриалната конкурентоспособност.



ЕС вече се договори миналата година да отложи въвеждането на отделен въглероден пазар за сградите и пътния транспорт (горивата), заради опасения относно разходите за енергия и негативната обществена реакция. Възможните корекции могат да включват забавяне на поетапното премахване на безплатните квоти, промени в механизмите за контрол на предлагането или въвеждане на по-голяма гъвкавост за енергоемките сектори. Възможно е и налагане на ценови таван на квотите.



Реакцията на пазара на квоти ясно показва, че той е движен основно от финансови спекулации и политики, а не от реалното търсене и предлагане сред енергетиката и индустрията.



Хубаво е да се има предвид, че всякакви проекти за улавяне и съхранение/утилизация на въглерод, както и за син/зелен водород, въглеродно-неутрална стомана и други подобни изискват цени от много над 100 евро/тон СО2. Те напълно се обезсмислят при настоящите ценови нива.



За да бъдат отново конкурентоспособни лигнитните ни ТЕЦ при настоящите цени на газа в ЕС, квотите трябва устойчиво да се върнат под 30 евро/тон CO2. Това бяха нивата отпреди 2021 г., тоест преди създаването на т. нар. Market stability reserve. Чрез него Европейската комисия изтегли около 25% от квотите от активна търговия, за да може изкуствено да вдигне цената им с цел бързо елиминиране на въглищните ТЕЦ от микса и съответното намаляване на въглеродните емисии.

