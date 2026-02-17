Витае ли нова крипто зима?

Рекордният спад на биткойн може би сигнализира, че ерата на спекулациите на крипто пазара приключва и възвръщаемостта в бъдеще ще бъде по-скоро като дългосрочно инвестиционно участие

Източник: Shutterstock

Биткойн регистрира огромен спад спрямо рекордната цена от над 126 000 долара през миналия октомври, което помрачи настроенията в крипто пейзажа. Вярата в криптовалутата беше разклатена и се появиха съмнения дали тя може да е действително дигитален конкурент на златото като средство за съхранение на стойност. Други, които заложиха на крипто, като рисков актив, който би продължил да расте заедно с благосклонна към криптовалутите администрация на Тръмп, също изпаднаха в предкризисно насторение.



От рекордно високата цена миналия октомври, биткойнът е загубил почти половината от стойността си и неспособността му да се възстанови в търговията увеличава опасенията за оше една „крипто зима“ - продължителен спад, подобен на времето на срива на FTX през 2022 г., когато биткойнът падна от близо 50 000 долара до едва 15 000 долара. Само през последния месец биткойнът е паднал с над 25% и сега се търгува за под 70 000 долара.



Но експертите по крипто инвестиции в последното проучване на CNBC „ETF Edge“ казват, че погледът към последните потоци към и от биткойн и крипто борсови фондове показва, че дългосрочните инвеститори не изоставят този клас активи. Те регистрират тревожната тенденция, но не смятат, че тя ще достигне до ниво, което предполага паника сред дългосрочните инвеститори.



През последните три месеца iShares Bitcoin Trust (IBIT)

е отчел нетен отлив от приблизително 2,8 милиарда долара. Това е значително, но през последната година BlackRock ETF е привлякъл близо 21 милиарда долара нетен приток, според VettaFi. По-широката категория спот биткойн ETF показва подобен модел. През последните три месеца класът активи ETF е отчел приблизително 5,8 милиарда долара нетен отлив. През последната година, във всички спот биткойн ETF, нетният приток остава положителен с 14,2 милиарда долара. Парите излизат, но по-голямата част от активите са останали на място, а някои експерти по ETF казват, че изтегляните пари не са от дългосрочния инвеститор или финансов съветник, които са започнали да разпределят средства към класа активи.



„Не инвеститорите в ETF са тези, които движат разпродажбите“, каза Мат Хуган, CIO на Bitwise Asset Management, в „ETF Edge“. Той смята, че голяма част от по-широкия натиск върху биткойн може да идва от крипто инвеститори, които са натрупали позиции в продължение на много години и сега намаляват експозицията си. „Това наистина е история с две страни“, казва Хуган. Той също така допълва, че има хедж фондове и краткосрочни търговци, които използват най-ликвидните ETF-и като инструменти и могат бързо да изтеглят капитал, когато инерцията стане отрицателна.



На форума за дигитални финанси на CNBC миналата седмица, главният изпълнителен директор на Galaxy Майк Новограц заяви, че „ерата на спекулациите“ на крипто пазара може би приключва и възвръщаемостта в бъдеще ще бъде по-скоро като дългосрочно инвестиционно участие. „Това ще бъдат реални активи с много по-ниска възвръщаемост“, каза той на събитието. „Дребните играчи не се занимават с криптовалути, защото искат да печелят 11% годишно“, каза той. „Те се занимават, защото искат да печелят 30 към едно, осем към едно, 10 към едно.“



Финансовите съветници в банките на Уолстрийт са сред тези, които добавят биткойн към инвестиционните портфейли и добавят свои собствени брандирани крипто ETF-и. А инвеститорите с по-дълъг хоризонт, които държат криптовалути като малка част в рамките на диверсифицирани портфейли, може да са склонни да преживеят волатилността, каза Хуган.

