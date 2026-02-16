HELLENiQ ENERGY и Chevron подписаха концесионни договори за офшорно проучване и добив на въглеводороди с Гърция

Отляво надясно: министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру; до него изпълнителният директор на HELLENiQ ENERGY Андреас Сиамисис; Гавин Луис, вицепрезидент „Global New Ventures“ в Chevron; и изпълнителният директор на Гръцката компания за управление на въглеводородни и енергийни ресурси (HEREMA) Аристофанис Стефатос. Зад тях - премиерът Кириакос Мицотакис.

HELLENiQ ENERGY, в партньорство с Chevron, подписа днес концесионни договори с Република Гръция за проучване на четири офшорни блока, разположени южно от Крит и Пелопонес, което е значим етап в развитието на гръцкия upstream сектор.



Успешният консорциум, в който Chevron участва с 70% дял и е оператор в него, а HELLENiQ ENERGY – с 30% дял, беше избран след конкурентна международна тръжна процедура, стартирана от гръцката държава през 2025 г.



Четирите офшорни блока – South Crete 1, South Crete 2, South of Peloponnese и Block A2 – обхващат обща площ от приблизително 47 000 кв. км. Съгласно условията на концесионните договори, съвместното дружество ще реализира трифазна програма за проучване с цел оценка на въглеводородния потенциал на зоните.



Целевите райони се намират в условия на ултрадълбоки води – на места над 1500 метра морска дълбочина – и се характеризират със сложна геоложка структура.



Андреас Сиамисис, главен изпълнителен директор на HELLENiQ ENERGY, заяви:



„Това ново концесионно споразумение представлява стратегически важна стъпка в дългосрочната стратегия за растеж на HELLENiQ ENERGY и по-нататъшната диверсификация на нашето портфолио. Докато инвестираме в енергийния преход, ние осъзнаваме, че въглеводородите ще продължат да играят ключова роля за гарантиране сигурността на доставките още дълги години.



Участието ни в офшорни проучвания отразява подход, основан на създаване на стойност, фокусиран върху селективни инвестиции и партньорства, които съчетават мащаб, техническо съвършенство и дълбок индустриален опит. Сътрудничеството с Chevron, една от водещите световни енергийни компании, значително засилва тези усилия и подчертава значението, което отдаваме на работата с партньори с доказана експертиза в сложни офшорни среди.“



Гавин Луис, вицепрезидент „Global New Ventures“ в Chevron, заяви:



„Очакваме с нетърпение да работим с нашите партньори HELLENiQ ENERGY и Република Гръция за оценка на въглеводородния потенциал на тези нови перспективни райони. С нашия опит в развитието на нефтени и газови проекти по света, Chevron разполага с ресурсите, експертизата и технологиите, необходими за напредъка и разкриването на нови енергийни ресурси в този регион.“



Церемонията по подписването се състоя в Атина в присъствието на министър-председателя на Гърция г-н Кириакос Мицотакис и висши представители на Министерството на околната среда и енергетиката, Chevron и HELLENiQ ENERGY.



От страна на гръцката държава договорите бяха подписани от министъра на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру и изпълнителния директор на Гръцката компания за управление на въглеводородни и енергийни ресурси (HEREMA) Аристофанис Стефатос. Chevron и HELLENiQ ENERGY бяха представлявани съответно от Гавин Луис, вицепрезидент „Global New Ventures“ в Chevron, и Андреас Сиамисис, главен изпълнителен директор на HELLENiQ ENERGY.



Концесионните договори подлежат на ратификация от гръцкия парламент.



За HELLENiQ ENERGY



HELLENiQ ENERGY е една от водещите интегрирани енергийни компании в Югоизточна Европа. Основана като Hellenic Petroleum през 1998 г., чийто произход датира още от първата рафинерия в Гърция през 1958 г., компанията се превръща в най-голямата в Гърция и една от най-големите в региона по годишни приходи. Водена от амбициозна стратегия за развитие, HELLENiQ ENERGY се утвърждава като регионален лидер в енергийния сектор, с присъствие в 8 държави и все по-мащабни международни дейности. Богатото портфолио на компанията покрива дейности, обхващащи цялата енергийна верига.



HELLENiQ ENERGY е насочена в производството, доставката и търговията с всички видове енергия, с все по-голям фокус върху чистата енергия и възобновяемите източници. Дейността ѝ включва рафиниране, доставка и търговия с нефт и нефтохимически продукти, проучване и добив на въглеводороди, както и маркетинг на горива, като същевременно развива амбициозно бизнеса си във възобновяемата енергия.



Освен това, HELLENiQ ENERGY разработва интегрирана стратегическа бизнес единица „Green Utility“ след придобиването на 100% от Elpedison, гръцка компания за производство и доставка на електроенергия и газ. Новият бизнес ще произвежда и доставя енергия – предимно от възобновяеми източници – директно на гръцкия пазар, като по този начин ще изпълни ангажимента на групата за справедлив, достъпен и сигурен енергиен преход.



HELLENiQ ENERGY, със седалище в Атина, Гърция, е регистрирана на Атинската борса (тикер: ELPE), с вторично регистриране на Лондонската фондова борса (LSE: HLPD) чрез глобални депозитарни разписки (GDR).



www.helleniqenergy.gr





