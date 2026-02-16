Ще пребори ли Петер Мадяр на 12 април Виктор Орбан?

Петер Мадяр

От бивш вътрешнопартиен кадър до лице на най-сериозното предизвикателство срещу Виктор Орбан от 2010 г. насам, Петер Мадяр за по-малко от две години изведе движението си ТИСА до позиции на първа политическа сила в значителна част от независимите социологически измервания. Кампанията му се развива на фона на икономическа умора, замразени европейски средства и политическа поляризация, в която битката за доверие се води както през обещания за реформи, така и през атаки по линия на личната репутация.Мадяр стана широко разпознаваем през 2024 г., когато се дистанцира от управляващата партия ФИДЕС и започна да изгражда алтернатива на център-дясното пространство. Международните агенции описват траекторията му като „бърз възход“ на бивш инсайдър, който пренасочва разочарованието от статуквото към проект, претендиращ за професионализъм и „нормализация“ на отношенията с Европейския съюз.В политически смисъл това е важен разлом: вместо коалиционна опозиция от много партии, ТИСА търси профил на самостоятелна сила, която да събере периферията - от умерени консерватори до разочаровани либерални и центристки избиратели. Самият Мадяр стартира кампанията си през февруари 2026 г. със заявка за „връщане към Запада“, антикорупционен курс и по-тясно обвързване с ЕС и НАТО.В публичните си речи Мадяр изгражда контраст с модела на Орбан: акцент върху върховенство на правото, контрол върху разходването на публични средства и възстановяване на отношенията с европейските институции. Програмата му включва ангажимент да „отключи“ милиардите евро замразени европейски средства чрез изпълнение на изискванията по механизма за върховенство на правото, както и инвестиции в здравеопазване и инфраструктура.Ключов е и опитът да се говори „за следващия ден“: по данни на Associated Press, Мадяр поставя цели като по-ефективна администрация, подобряване на доходите и дори цел за приемане на еврото до 2030 г., запазвайки твърда линия по охраната на границите - тема, по която ФИДЕС традиционно доминира. Този баланс между проевропейска рамка и твърд суверенистки език по миграцията е част от стратегията да не се оставя на Орбан монополът върху „сигурността“.Преди официалния старт на кампанията към Мадяр се насочи и типичната за региона „компроматна“ тактика. През февруари 2026 г. той подаде жалба до полицията за заплахи, че ще бъде разпространено незаконно видео със сексуално съдържание, което според него има за цел да дискредитира кандидатурата му. Случаят бе широко отразен от Reuters и национални медии, а самият Мадяр обвини фигури, свързани с властта, в опит за политическо саботиране.Независимо от конкретния изход, подобни епизоди маркират риск за опозиционната мобилизация: всяко пренасочване на вниманието към лични скандали изтласква дебата от теми като доходи, инфлация, качеството на публичните услуги и мястото на Унгария в ЕС. Същевременно те подсилват внушението за „високи залози“, при които управляващите могат да ползват всички инструменти за запазване на доминацията си.Към средата на февруари 2026 г. публичната картина е противоречива и именно затова си струва да се гледат методологиите. Някои проучвания сравняват дялове сред „всички анкетирани“, други сред „имащи партийно предпочитание“, трети - сред „решилите да гласуват“ или „вероятните гласоподаватели“. Разликата е решаваща, защото делът на колебаещите се остава висок.Най-цитираната „моментна снимка“ от последните дни е проучването на IDEA Institute (терен 31 януари - 6 февруари), според което ТИСА води с 10 пункта сред решилите да гласуват - 48% срещу 38% за ФИДЕС. В същия материал Reuters подчертава и динамиката при колебаещите се: делът им спада до 24% (минус 3 пункта за месец), което означава, че част от „плаващите“ започват да се прилепват към конкретни партии. В същия ден обаче проправителственият институт Nézőpont публикува алтернативна картина - преднина за ФИДЕС 46% към 40%.По-ранен, но важен ориентир дава Medián (терен 7–13 януари): сред вероятните гласоподаватели ТИСА е измерена с 51% срещу 39% за ФИДЕС, а на ниво „всички избиратели“ - 40% срещу 33%. Telex отбелязва, че в сравнение с предишното измерване ТИСА увеличава леко преднината си, а очакванията „кой ще победи“ остават по-разделени - част от анкетираните все още предполагат победа на ФИДЕС въпреки числата за текущи намерения.Как да се чете тази мозайка? Първо, като сигнал, че има реална конкуренция, но и че битката е чувствителна към мобилизацията. Второ, като предупреждение, че поляризираният медиен пейзаж произвежда различни измервания, които понякога следват интереси и подбор на извадки. За редакциите това означава: когато се публикуват проценти, винаги да се уточнява групата (всички избиратели, партийно предпочитание, вероятни гласоподаватели) и датите на терена.На този фон Европейският съюз се превръща едновременно в тема и в инструмент на вътрешната политика. Financial Times съобщи, че в навечерието на изборите европейските институции се стремят да избягват ходове, които могат да бъдат интерпретирани като намеса - особено при чувствителни решения за средствата, замразени заради спорове около върховенството на правото. В същата логика Мадяр призовава Брюксел към предпазливост, като паралелно настоява, че целта му е да върне страната в „работещи“ отношения с ЕС.Това съперничество е и ценностно: Орбан често представя опозицията като „проект на Брюксел“, докато ТИСА се опитва да превърне европейската рамка в аргумент за ежедневни политики - от инфраструктура до публични услуги. Така „Европа“ се пренася от лозунг в приземена финансова тема: кой може да осигури достъп до ресурси и при какви условия.Още един елемент, с който ТИСА търси различимост, е подборът на кандидати. Associated Press отбелязва, че в листите Мадяр включва много хора извън традиционния политически слой - предприемачи, лекари и други професионалисти, което цели да внуши „експертност“ и скъсване с партийния кадрови модел. Това е и риск: неполитиците могат да изглеждат по-автентични, но са и по-уязвими към натиск, грешки в публичната комуникация и липса на парламентарен опит.Парламентарният вот на 12 април 2026 г. е представян като тест не само за Унгария, но и за европейските политически тенденции, включително позициите на крайната десница. Reuters описва изборите като най-сериозното предизвикателство за Орбан от 2010 г. насам, но подчертава, че изходът остава несигурен. Причината е проста: при висока поляризация малки движения в активността могат да обърнат резултата, а част от електората все още определя избора си късно.За Мадяр дилемата е да удържи широка коалиция от мотиви: за едни той е шанс за по-малко корупция и повече прозрачност; за други - възможност за по-прагматична икономика; за трети - шанс за „нормализация“ в Европа. За Орбан дилемата е да запази мобилизацията чрез теми като война, сигурност и „суверенитет“, без да изглежда, че страната плаща твърде висока цена в изолация и замразени средства.Независимо от резултата, възходът на ТИСА вече пренареди политическия дневен ред: вместо разпокъсана опозиция се появи доминиращ претендент с ясно лидерство. Това само по себе си е новина в унгарската политика и причината името на Петер Мадяр да бъде сред най-следените в Централна Европа през 2026 г.