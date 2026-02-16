Как Starlink влияе на геополитиката

Създадена да улесни интернет свързаността в най-отдалечените региони на света, компанията на Илон Мъск се превърна в жизненоважно средство за комуникация в кризисни региони и военни зони. Това има и недостатъци

Източник: GettyImages

Липсата на достъп до интернет е основен проблем в много региони на света днес. Starlink първоначално бе разработен от американския технологичен милиардер Илон Мъск, за да реши този проблем. Той е проектиран като начин за бързо предоставяне на интернет в региони по целия свят, където това е невъзможно да се направи с конвенционални методи, или е толкова скъпо, че не си струва да се опитва.



Оттогава полето на приложение на Starlink се е разширило значително. Използва се като средство за комуникация в зони на бедствия, но също и от армии или протестни движения, например в региони, където съществуващият интернет е бил унищожен от вражески огън или е спрян от авторитарни правителства, пише Дойче веле.



Как работи?



Starlink е сателитна система, състояща се от 10 000 малки спътника, разположени по целия свят. Те прехвърлят пакети данни чрез лазерни връзки и не изискват постоянна, директна визуална връзка с наземна станция.



За разлика от други интернет спътници, които обикалят на около 36 000 километра над Земята, спътниците Starlink са само на около 550 километра. Това означава, че те могат да предават интернет сигнали много по-бързо от останалите.



Всичко, от което потребителите се нуждаят, е малък приемник с електронно контролирана антена, който автоматично се насочва към спътниците, докато те преминават над главите им. Терминалите получават сигнали от тези спътници и ги предават на близък рутер, който осигурява широколентова интернет връзка.



Къде вече е разположен Starlink?



Украйна: От началото на пълномащабната война на Русия през февруари 2022 г., Starlink се превърна в жизненоважен инструмент за комуникация във военната зона. Украинските въоръжени сили използват Starlink за координиране на части, управление на дронове и контрол на безпилотни наземни системи. В гражданския сектор системата се използва от болници, служби за спешна помощ, доставчици на енергия и железопътната мрежа.



Твърди се, че руската армия също има достъп до Starlink, използвайки терминали, внесени контрабандно през трети страни. Украинското министерство на отбраната заяви, че работи в тясно сътрудничество с оперативната компания на Starlink, SpaceX, за да ограничи максимално използването от Русия.



Судан: В гражданската война в Судан, Starlink се използва предимно от Силите за бърза подкрепа (RSF), паравоенна групировка, бореща се срещу международно признатото правителство. Стотици устройства бяха внесени контрабандно в страната през Обединените арабски емирства и сега в Судан има процъфтяващ черен пазар за терминали Starlink. RSF ги използват за комуникация и координация със своите милиции, докато суданските въоръжени сили се опитват да блокират както вноса, така и използването на терминалите.



Иран: В началото на януари 2026 г. в цялата страна избухнаха протести срещу режима в Техеран. Твърдият отговор на правителството включваше национално спиране на интернет. Според съобщенията хиляди терминали Starlink бяха внесени контрабандно в Иран и продадени на черния пазар. Това позволи на протестното движение да продължи да координира демонстрации срещу режима, използвайки Starlink, за да заобиколи държавната цензура на интернет.



Венецуела: И тук Starlink е бил използван в миналото, за да се заобиколят информационните затъмнения и да се осигури достъп до интернет. Дълго време услугата беше достъпна само неофициално, чрез закупуване на комплекти от местни дилъри. След намесата на САЩ в началото на януари 2026 г., по време на която тогавашният държавен глава Николас Мадуро беше пленен, Мъск предложи на народа на Венецуела един месец безплатен широколентов интернет чрез Starlink.



Газа: Starlink се използва за хуманитарни цели в опустошената ивица Газа от юли 2024 г. Организации за помощ и полеви болници го използват за улесняване на телемедицинската помощ и логистичната координация. Достъпът за цивилни остава ограничен поради опасения за сигурността на Израел.



Защо е критикуван?



Starlink често е единственият начин за достъп до интернет в конфликтни зони. Това дава на Мъск и неговата оперативна компания SpaceX огромно влияние. Преди това, например, Мъск отказа да активира Starlink в Украйна, за да позволи атака в Крим. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заплаши да изключи спътниците в Украйна, като начин да принуди Киев да направи отстъпки в мирните преговори.



Имаше критики и от екологична гледна точка. Сателитите Starlink имат живот по-малък от пет години. Всеки ден средно един или два от тях изгарят в земната атмосфера. Това освобождава алуминиев оксид, който може да повлияе на озоновия слой, допринасяйки за глобалното затопляне. Освен това, всички тези хиляди спътници отразяват слънчевата светлина, правейки нощното небе по-ярко, а това може да има последици и за животните по света.



Има ли алтернативи на Starlink?



В опит да разбият монопола на Starlink, други компании, особено в Европа, вече работят върху алтернативи. В момента най-големият частен конкурент на SpaceX е компания, наречена Eutelsat. С флотилия от над 600 спътника, услугата OneWeb е далеч по-малка, фокусирана върху бизнес клиенти, производствени предприятия и за морска употреба.



Но Eutelsat участва и в разработването на IRIS2 - акроним за Инфраструктура за устойчивост, взаимосвързаност и сигурност чрез спътник, амбициозен проект на ЕС за създаване на сигурна сателитна мрежа. Целта е Европа да стане по-малко зависима от Starlink, но IRIS2 няма да заработи преди 2029 г.



Илон Мъск има конкуренция и в САЩ от друг милиардер, Джеф Безос, чиято компания Amazon в момента работи по Amazon Leo, известен доскоро като Проект Куйпер. Това е на практика пускането на мрежа от над 3200 нови спътника в ниска околоземна орбита. Amazon планира да стартира услугата по-късно тази година в САЩ, Канада, Франция, Великобритания и Германия.



Небето очевидно става пренаселено. Китай също така усъвършенства две свои собствени сателитни комуникационни системи. Guowang, държавен проект, замислен предимно за национални и военни цели, ще се състои от до 13 000 спътника, докато друг проект, Qianfan, с приблизително 12 000 спътника, е по-комерсиално ориентиран и има за цел да предоставя услуги на новоиндустриализирани и развиващи се страни. Първите масови стартирания и за двата проекта са планирани за тази година.

