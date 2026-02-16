Годишната инфлация в България за януари е 3,5%, по предварителни данни на НСИ

В Румъния тя леко се забавя - до 9,62 на сто

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през януари 2026 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,6 на сто, а годишната инфлация за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3,5 на сто. Средногодишната инфлация за периода февруари 2025 - януари 2026 г. спрямо периода февруари 2024 - януари 2025 г. е 4,6 на сто.



От НСИ уточниха за БТА, че само за януари данните за инфлацията винаги са предварителни, защото обработката на изследването на бюджетите на домакинствата на НСИ се очаква да приключи до края на месеца. През март се очаква да бъдат обявените окончателните данни за инфлацията през януари заедно с окончателните данни за февруари.



На 3 февруари НСИ съобщи, че месечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,7 на сто, а годишната инфлация - 3,6 на сто през януари 2026 г. С обявяването на експресната предварителна оценка (т.нар. флаш инфлация), която предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, България вече се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз. В Румъния - 9,62%



Годишният темп на инфлацията в Румъния през януари достига ниво от 9,62%, забавяйки се леко спрямо отчетения през декември м.г. темп от 9,69 процента, съобщава Аджерпрес, позовавайки се на публикувани днес данни на Националния статистически институт на Румъния.



Данните на Института сочат още, че индексът на потребителските цени в Румъния през януари 2026 г. в сравнение с декември 2025 г. се е повишил със 0,86 процента, а средният темп на изменение на потребителските цени в Румъния през последните 12 месеца (февруари 2025 – януари 2026) спрямо предходните 12 месеца (февруари 2024 – януари 2025) е 7,7 процента. На месечна база потребителските цени са се увеличили с 0,9 процента през януари, сочат още данните.



Според последните прогнози на Националната банка на Румъния в края на 2026 г. годишната инфлация в страната трябва да достигне 3,7 процента.



В началото на месеца от националната статистика посочиха за БТА, че на база на практиката в другите страни от еврозоната не може да се каже конкретно с колко процента се различава флаш инфлацията от редовно обявената, защото това зависи от промените в цените. Експертите на НСИ обаче бяха категорични, че целта и на националната статистика, и на всички страни от ЕС, е разминаването да бъде минимално.



През декември 2025 г. месечната инфлация (ИПЦ) беше 0,1 на сто, а годишната инфлация за декември 2025 г. спрямо декември 2024 г. беше 5 на сто, сочи справка в НСИ. Според индекса на цените за малката кошница през декември 2025 г. беше регистрирано увеличение с 0,2 на сто на месечна база и увеличение с 5,6 на сто от началото на годината.





Месечна инфлация



През януари 2026 г. цените на стоките и услугите са се увеличили в следните потребителски групи: „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - с 1,8 на сто; „Услуги на ресторанти и хотели“ - с 1,6 на сто; „Застрахователни и финансови услуги“ - с 1,3 на сто; „Развлечения, спорт и култура“ - с 1,2 на сто; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 0,9 на сто; „Здравеопазване“ - с 0,9 на сто;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - с 0,9 на сто; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - с 0,8 на сто;

„Образователни услуги“ - с 0,7 на сто; „Алкохолни напитки, тютюневи изделия и наркотици“ (формулировката е по ресорен еврорегламент и е във връзка със специфични национални режими за наркотици, уточниха за БТА от НСИ) - с 0,5 на сто; „Транспорт“ - с 0,1 на сто.



По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: „Облекло и обувки“ - с 4 на сто; „Информация и комуникация“ - с 0,3 на сто.





Натрупана инфлация



Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (януари 2026 г. спрямо януари 2023 г.) е 11,5 на сто, а за последните пет години (януари 2026 г. спрямо януари 2021 г.) е 42,1 на сто.



Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)



По предварителни данни на НСИ през януари 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0,5 на сто, а годишното изменение за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 2,9 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 0,7 на сто;

услуги - увеличение с 0,6 на сто.



Справка в НСИ сочи, че според индекса на цените за малката кошница през декември 2025 г. е било регистрирано увеличение с 0,2 на сто на месечна база и увеличение с 5,6 на сто от началото на годината.



