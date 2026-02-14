Vivacom е Работодател на годината

Телекомът получи още три отличия за устойчиво развитие и екипна култура

14 February 2026
Vivacom е Работодател на годината
Vivacom беше отличен с голямата награда „Работодател на годината“ по време на официалната церемония на B2B Employer Branding Awards в София. Освен престижното отличие, телекомът получи още три награди – първо място в категориите „Employer Branding Network“ и „Sustainable  (ESG) Project“, както и второ място в категорията „Excellence in Teamwork“.

„Тези четири отличия са признание за последователната ни работа в развитието на хората и изграждането на среда, в която талантът може да се разгърне. За нас работодателската марка е отражение на реалната култура в компанията: на възможностите за учене, растеж и сътрудничество, които създаваме всеки ден. Гордеем се, че успяваме да обединим устойчивото развитие и екипната култура в една обща стратегия, поставяща хората в центъра“, коментира Малина Чавдарова, Главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

Първо място в категория „Employer Branding Network“ беше присъдено за цялостния подход на Vivacom към привличането и развитието на таланти. Компанията изгражда интегрирана платформа от инициативи – от мащабната кампания „Преди и след“, представяща реални истории на служители, през обновената кариерна страница, до дългогодишни образователни формати като Лятната стажантска програма и Vivacom Техническата академия. Общата цел е създаване на устойчива връзка между бизнеса и образованието и предоставяне на реални възможности за професионално развитие в цялата страна.

Vivacom се отличи и с първото място в категория „Sustainable (ESG) Project“ с програмата „ESG – Екипност за устойчиво бъдеще“. Инициативата стартира през 2025 г. и обхвана близо половината от над 4500 служители в 11 регионални събития. Чрез обучения от топ мениджмънта, интерактивни отборни мисии и практически задачи, програмата свързва стратегическите цели на Vivacom в областта на устойчивото развитие с ежедневната работа на екипите. Резултатите показват повишена ангажираност към ESG приоритетите и по-добро разбиране на дългосрочната визия на компанията.

Програмата „ESG – Екипност за устойчиво бъдеще“ цели и изграждане на силна вътрешна култура на сътрудничество и обмен на опит между различни дирекции и региони. Добрите резултати в този аспект бяха наградени в категорията „Excellence in Teamwork“, където Vivacom е отличен с второто място.

С получените отличия Vivacom затвърждава позицията си на работодател, който съчетава технологично лидерство, устойчиво развитие и дългосрочна инвестиция в своите хора.
