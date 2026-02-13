Forbes обяви най-големите американски иноватори

Създателят на Tesla Илон Мъск застана начело на класацията на 250-те най-големи живи американски иноватори на сп. Forbes. Изданието подреди
личностите, които със своя предприемачески усет са оказали най-голямо въздействие с това, че доказват на практика идеи, които променят цели индустрии. Ето и първите 10 в класацията:1. Илон Мъск
Илон Мъск управлява или е основал мултимилиадрди компании като Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI и The Boring Company. Tesla направи електрическите автомобили популярни по целия свят. SpaceX намали цената на изпращането на ракети в космоса, като даде възможност за повторното им използване повторно. Другите му компании се фокусират върху технологиите за мозъка, изкуствения интелект и подземния транспорт.2. Джеф Безос
Джеф Безос стартира Amazon като онлайн книжарница, но тя постепенно се превърна в най-големия онлайн търговец на дребно в света. Днес хората поръчват почти всичко само с няколко кликвания от Amazon. А Amazon Web Services захранва уебсайтове и бизнеси чрез облачни изчисления.3. Бил Гейтс
Бил Гейтс е съосновател на Microsoft, която помага за навлизането на персоналните компютри в домовете и офисите, а програми като Word и Excel се превръщат в ежедневни инструменти. По-късно Гейтс се отдръпва от ежедневния бизнес, за да се съсредоточи върху благотворителната дейност. Чрез фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ той подкрепя здравни програми по целия свят, а усилията ѝ помогнаха за елиминирането на полиомиелита в Индия.4. Джордж Лукас
Джордж Лукас създава култовата подерица „Междузвездни войни“ и променя филмовата индустрия. Той показа, че създателите на филми могат да печелят огромни пари от играчки и стоки, а не само от билети за кино. Също така Лукас създаде компанията Industrial Light & Magic, която тотално преозрази специалните ефекти във филмите.5. Дженсън Хуанг
Дженсън Хуанг ръководи Nvidia, компания, която някога произвеждаше графични карти за видеоигри. Ранният фокус на Хуанг върху напредналите изчисления помогна на компанията да се позиционира в центъра на индустрията с изкуствен интелект. С течение на времето чиповете на Nvidia станаха важни за изкуствения интелект и центровете за данни и днес почти всички системи с изкуствен интелект разчитат на технологията на Nvidia. 6. Сам Олтман
Сам Олтман е главен изпълнителен директор на OpenAI. Компанията разработва инструменти с изкуствен интелект, използвани от бизнеса, студентите и правителствата, като най-известният ѝ продукт - ChatGPT, промени начина, по който хората взаимодействат с машините.7. Фил Найт
Фил Найт е съосновател на Nike. Компанията не само продава маратонки, а изгради мощна световна марка, работейки с известни спортисти и фокусирайки се върху силен маркетинг. В резултат Nike се превърна в една от най-разпознаваемите спортни компании в света.8. Мартин Ротблат
Мартин Ротблат първоначално помогна за създаването на сателитното радио SiriusXM. По-късно тя основава биотехнологичната компания United Therapeutics. Компанията разработва лекарства и изследва трансплантации на органи с помощта на генетично модифицирани животни.9. Тед Търнър
През 80-те години на миналия век в Атланта Тед Търнър създава първия "суперканал“ в кабелната телевизия – TBS на базата на бейзбола и кеча. След това изобретява и 24-часовия новинарски канал със CNN, а накрая направи класическите филми отново популярни с TCM.10. Винод Косла
Винод Косла е съосновател на Sun Microsystems, но по-късно става рисков капиталист. В началото е инвестирал в компании като Square, DoorDash и OpenAI. Неговият подход се фокусира върху подкрепата на рискови, но обещаващи технологични идеи.