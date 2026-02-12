Schneider Electric и Solar Front с партньорство за цялостно изграждане на фотоволтаични системи със съхранение

Schneider Electric, световен лидер в енергийните технологии, и българската компания Solar Front обединяват усилия, за да предложат на пазара у нас обща цялостна услуга. В рамките на партньорството Solar Front поема проектирането, инженеринга и реализацията на фотоволтаични системи, съхранение на енергия чрез батерии, включително с добавени системи за зареждане на електромобили, като решението EMS осигурява интелигентно управление и оптимизация на проектите.



EMS е решение за енергийно управление на Solar Front, създадено с ясната цел да надгради реактивния контрол и да въведе проактивен, интелигентен подход. Изградена върху архитектурата на EcoStruxure на Schneider Electric, EMS полага отворена, мащабируема и сигурна основа за интеграция на различни енергийни системи и технологии.



В основата на този подход стоят усъвършенствани алгоритми за анализ на данни и оптимизация с елементи на изкуствен интелект, които позволяват на системата да анализира исторически и текущи енергийни данни, да разпознава модели в потреблението и производството и да подпомага оптимизацията на енергийните процеси както в реално време, така и в дългосрочен времеви хоризонт. Платформата централизира управлението на фотоволтаични инсталации, батерии за съхранение, електроразпределителната мрежа, резервни генератори и умни товари, включително и зарядна инфраструктура за електромобили. В този контекст партньорството между Solar Front и Schneider Electric допълва технологичната архитектура с доказани промишлени решения и експертиза, което позволява внедряването на надеждни и устойчиви енергийни системи, съобразени с реалните нужди на бизнеса.



„В практиката на Solar Front този подход често се прилага при индустриални и търговски обекти с ограничена присъединена мощност и нарастващо електрическо натоварване. Типични са обекти с инсталирана фотоволтаична система, батерия за съхранение на енергия и динамично потребление, където първоначално са внедрени системи за мониторинг и базов контрол с цел предотвратяване на натоварвания“, посочва Стефан Живков, мениджър продажби в Solar Front.



Обичайно с нарастващия брой енергийни източници и динамиката на потреблението става ясно, че оперативният контрол не е достатъчен. Чрез интегрирането на EMS система започва да се управлява не само моментната мощност, но и стратегията за използване на енергията – кога приоритет да бъде собственото производство, кога да се изразходва съхранената енергия и кога да се черпи от мрежата. Резултатът е по-ниско пиково натоварване, по-добра предвидимост на разходите и по-ефективно оползотворяване на наличните ресурси.



Подходът има пряко отражение върху разходите и устойчивостта на бизнеса. Чрез по-ефективно използване на възобновяемите източници и по-добро планиране на енергийните потоци компаниите постигат по-ниски и по-предвидими разходи и са по-добре подготвени за нарастващите ESG изисквания. Управлението на енергията постепенно се превръща от защитна мярка в инструмент за дългосрочна оптимизация и устойчив растеж.

