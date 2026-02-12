Новата балетна столица на България

САРА - НОРА КРЪСТЕВА е била 13 години художествен директор на балета в Софийската опера.

САРА - НОРА КРЪСТЕВА е Примабалерина, 13 години е била художествен директор на балета в Софийската опера. Завършва Националното училище за танцово изкуство в София през 1996 г. и още преди да вземе дипломата си има изяви на голямата сцена. Тя е най-младият участник от надпреварата в Осака през 1996-а, а през 1997-а е финалист на интернационалния конкурс в Москва. Веднага след завършването си постъпва в националната трупа, преминавайки през всички категории, въпреки че застъпва в тежки солови партии почти веднага. Завършва педагогика в Държавната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” – София. От 2003 г. е Примабалерина, а от 2009-а е най-младият и най-дългогодишен директор на националната балетна трупа. Реализира и оставя в репертоара на театъра 37 балетни премиери. Под нейно ръководство, националната трупа гастролира в 15 държави. През 2003 г. е удостоена с наградата на Съюза на музикалните и танцови дейци „Кристална лира”. През 2008 г. е наградена от министъра на културата със „Сребърен ритон” за изключителни заслуги за популяризиране на българската култура. През 2016 г. е наградена с най-високото отличие на Министерство на културата „Златен век“ за изключителни заслуги в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство. През 2022 г. създава международния балетен конкурс „Сара-Нора Прима“, който се провежда в Бургас.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ БАЛЕТЕН КОНКУРС „САРА-НОРА ПРИМА“



е създаден през 2022 г. с мисията да открива и подкрепя младите таланти в класическия балет. Конкурсът предоставя на участниците уникални възможности за професионална реализация – гастроли в световни театри, трудови договори, участия в гала концерти, стипендии и обучения в престижни международни академии. Академията „Сара-Нора Прима“ допълва конкурса, като предлага интензивно обучение и личен контакт с едни от най-големите имена на световната балетна сцена. Така младите артисти получават не само сцена, но и знания, опит и мрежа от професионални контакти – ключови за успешната им кариера. е създаден през 2022 г. с мисията да открива и подкрепя младите таланти в класическия балет. Конкурсът предоставя на участниците уникални възможности за професионална реализация – гастроли в световни театри, трудови договори, участия в гала концерти, стипендии и обучения в престижни международни академии. Академията „Сара-Нора Прима“ допълва конкурса, като предлага интензивно обучение и личен контакт с едни от най-големите имена на световната балетна сцена. Така младите артисти получават не само сцена, но и знания, опит и мрежа от професионални контакти – ключови за успешната им кариера.

Идеята за Международния балетен конкурс „Сара-Нора Прима“ се появи като естествено продължение на дългогодишния ми път в балета.През 2020 г. заедно с моята приятелка и съдружник Евгения Трофимчук започнахме да говорим за нуждата от нов международен балетен форум в България, който да даде реални възможности за изява и професионално развитие на младите балетисти. В онзи период бях напълно отдадена на работата си като директор на Националния балет и не исках да разпилявам енергията си. Когато затворих тази страница от живота си, сякаш съдбата ми подаде знак.В точния момент всичко просто се подреди – срещнах съмишленици, получих подкрепа от институциите и идеята намери своя дом в Бургас. Така през 2022 г. „Сара-Нора Прима“ се превърна от мечта в реалност.Тук е важно да спомена, че за голямо съжаление на балетната гилдия, известният варненски балетен конкурс не се провеждаше вече от няколко години, а такъв тип форуми са изключително ценни за балетните артисти и така нашият конкурс се оказа единствения от този род в страната.Основната цел на конкурса „Сара-Нора Прима“ е да бъде реален мост между таланта и професионалната сцена. След Ковид пандемията едно цяло поколение млади артисти остана без възможност за изява, без сцена и без шанса да бъде видяно от големите имена в балета. Нашата мисия е именно да им върнем тази перспектива – да ги срещнем с водещи световни артисти, директори и педагози и да им дадем конкретни шансове за развитие още в началото на кариерата им.Още когато бях член на журито на Международния балетен конкурс във Варна, предложих на организаторите да бъде създадена специална награда за гастрол в Софийската опера и балет. Тази награда много бързо се превърна в една от най-желаните, защото даваше не просто отличие, а реална професионална перспектива. В „Сара-Нора Прима“ развихме тази идея многократно.Днес конкурсът предлага широка палитра от професионални награди – гастроли в театри по света, трудови договори, участия в гала концерти, както и безплатни обучения в престижни международни балетни институти. Това е най-ценното за един млад артист – още в началото на своя път да получи шанс за реализация и да бъде забелязан от големите имена на световната балетна сцена. Именно тези имена са част от международното жури на конкурса „Сара-Нора Прима“ още от неговото създаване, а също така са и преподаватели в балетната академия. Личният контакт и прекият досег с такива личности са безценни за всеки млад танцьор. Тази година за първи път в журито ще участват и Денис Черевичко и Владимир Малахов – истински легенди и мега звезди на световната балетна сцена.Лично за мен международния балетен конкурс „Сара-Нора Прима“ е възможността да давам. Всичко, което съм постигнала като артист и дългогодишен директор на Националния балет, днес има смисъл само ако може да бъде предадено нататък – към младите, талантливи и мечтаещи деца.Конкурсът „Сара-Нора Прима“ помага на младите артисти не само чрез награди, а чрез реално професионално преживяване. Най-ценните отличия, които предоставяме са поканите за участие в спектакли – за изпълнение на централни роли в репертоара на различни държавни театри, с техните трупи и оркестри. Това е истинската школа за един балетен артист.Работата по подобна роля изисква месеци подготовка, дисциплина и пълна отдаденост. Именно този процес изгражда танцьора, дава му увереност и възможност да надгражда уменията си. А финалът – срещата със сцената и публиката – е незаменимо преживяване, което носи не само удовлетворение, но и ясно съзнание за принадлежност към професията.Само за първите три издания на конкурса вече са реализирани 12 спектакъла в България и в чужбина с участието на наши лауреати. За младите артисти това е не просто старт, а сбъдната мечта – да излязат на голямата сцена и да направят първите си решителни стъпки към професионалната си кариера и към върха, към който всички се стремят – да бъдат Прими.Международният балетен конкурс „Сара-Нора Прима“ има три издания и вече са участвали над 450 деца и артисти от 20 държави, което ясно показва международния интерес и доверието към форума. Четвъртото издание ще се проведе от 6 до 11 юли в Бургас с домакинството на Държавна опера – Бургас.В следващите години естествената ни цел е да разширяваме още повече географския обхват на конкурса и да достигаме до все повече млади таланти от различни точки на света.Най-важното за мен е конкурсът да продължи да се развива като устойчива платформа за професионална реализация, а не просто като еднократно събитие. Желанието ми е всяко - следващо издание да предлага още повече възможности – повече партньорства с театри, повече професионални награди и още по-силно международно жури.Същевременно вярвам, че „Сара-Нора Прима“ има потенциала да се утвърди като значим акцент в културния календар на Бургас – особено в контекста на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 година. Моята мечта е конкурсът да се превърне в разпознаваема балетна марка, която не само открива таланти, но и оставя траен културен отпечатък.Съветът ми е всъщност в самия въпрос – да подкрепят децата си безрезервно. Балетът е изключително красиво, но и изключително трудно изкуство. Той дава много, но изисква дисциплина, жертви и пълна отдаденост – не само от детето, но и от семейството. Най-важното е подкрепата да бъде съпроводена с любов, търпение и вяра в пътя, който детето е избрало.Подобен професионален форум не може да се самофинансира. Организацията на международен балетен конкурс изисква сериозен финансов ресурс – от поканата на световни имена и жури, през логистиката, до качеството на наградите и условията за участниците. Всичко, което има стойност и дългосрочен ефект изисква инвестиция.За съжаление, през годините броят на подобни конкурси в световен мащаб драстично намаля именно поради финансови затруднения. Без подкрепата на държавни институции, общини и частни меценати подобна кауза не би могла да съществува. Радвам се, че досега конкурсът „Сара-Нора Прима“ получава подкрепа, но предизвикателствата остават постоянни и изискват устойчиви решения.Тук е моментът да благодаря на Министерството на културата и на Община Бургас за ежегодната финансова подкрепа, която направи възможно реализирането на конкурса. Разбира се, в сегашната политическа ситуация – без утвърден държавен бюджет – продължаването на инициативата изисква търсене на стабилни ресурси. Вярвам обаче, че с общи усилия и подкрепата на институциите, бизнеса и обществото, „Сара-Нора Прима“ ще продължи да расте и да дава шанс на младите таланти да блестят на световната сцена.Подкрепата за балета и младите таланти е инвестиция в бъдещето. Всеки млад артист, на когото се дава шанс да се развие и покаже своя талант, утре ще носи културата напред – не само на сцената, но и в обществото. Балетът възпитава дисциплина, трудолюбие, естетика и отдаденост – качества, които остават за цял живот. Когато подкрепяме тези таланти, ние изграждаме поколения, които ценят изкуството, културата и красотата, а това е най-сигурната и дълготрайна инвестиция в духовното и културното обогатяване на обществото.