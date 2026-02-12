Мерц: Европа трябва да облекчи всички регулации за да избегне икономически упадък

Германският канцлер Фридрих Мерц призова вчера Европа да предприеме „решителни действия“, включително значително да облекчи регулациите си, ако иска да избегне икономически „упадък“, предаде Франс прес.



„След 25 години постепенно изоставане спрямо основните ни конкуренти е време отново да предприемем решителни действия“, заяви Мерц в Антверпен пред представители на промишлеността, като представи идеи за повишаване на конкурентоспособността на Европа.



„Само икономически силна Европа може да бъде суверенна“, подчерта той, като добави, че „е крайно време да действа – бързо и решително“. Изказването му идва в навечерието на среща на върха на държавите членки на ЕС, посветена на конкурентоспособността на Съюза.



„Трябва да облекчим регулацията във всички сектори“, допълни германският канцлер, като настоя, че е необходимо да бъде преразгледано цялото европейско законодателство, а не само да се правят „незначителни“ промени.



Мерц отправи и критики към френското предложение за въвеждане на „европейска преференция“, което би задължило компаниите, получаващи публични средства, да използват компоненти, произведени в Европа. Според него подобна мярка трябва да се прилага „само в стратегически сектори и като крайна мярка“, без да изключва партньорските страни на ЕС. Той заяви, че предпочита подхода „Произведено с Европа“ (Made with Europe), а не „Произведено в Европа“ (Made in Europe).



Той допълни, че съществуващата система на Европейския съюз за търговия с въглеродни емисии може да бъде преразгледана или отложена, ако се окаже, че не е най-подходящият инструмент за намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO₂), допълва Ройтерс.



„Системата е създадена, за да намалява емисиите на въглероден диоксид и същевременно да позволи на компаниите да преминат към производства без въглеродни емисии. Ако обаче това не е постижимо и ако тя не е правилният инструмент, трябва да сме напълно отворени за нейното преразглеждане или поне за отлагането ѝ“, заяви Мерц пред представителите на промишлеността.

