Джейсън Кинг става главен изпълнителен директор на CETIN International

CETIN International назначава Джейсън Кинг – настоящ главен изпълнителен директор на Yettel България, за свой главен изпълнителен директор, считано от 1 май 2026 г.



Той ще бъде базиран в Прага, като успоредно с новата роля ще отговаря и за развитието на ИКТ инициативите на групата на международните ѝ пазари в Унгария, Сърбия, България и Словакия, в сътрудничество със съответните бордове на директорите и управленски екипи.



Джейсън Кинг поема поста от Юрай Шедиви (Juraj Šedivý). В рамките на дългосрочен план за приемственост в управлението Шедиви се оттегля от изпълнителната си длъжност, но ще продължи да бъде председател на Борда на директорите на CETIN International и CETIN в Чехия. Той заема висши ръководни позиции в структурите на CETIN от 2019 г. насам, като ръководи модернизацията на инфраструктурата, развитието на мрежата и оперативната ефективност в Централна и Източна Европа.



„Юрай Шедиви допринесе съществено за развитието на CETIN и ще продължи да определя стратегическата посока като председател на Борда на директорите на CETIN International. Назначението на Джейсън Кинг бележи следваща важна стъпка в засилването на фокуса ни върху ИКТ сферата и ускоряването на растежа в Централна и Източна Европа“, коментира Балеш Шарма, главен изпълнителен директор на групата e& PPF Telecom, която е мажоритарен акционер в CETIN International.



Джейсън Кинг е главен изпълнителен директор на Yettel България от септември 2018 г., като преди това заема висши мениджърски позиции в компании като VEON, UPC Чехия (Liberty Global) и Deutsche Telekom. Под негово ръководство Yettel България затвърждава позицията си в мобилния сегмент, навлиза на пазара на фиксирани услуги и прави ключови стъпки в развитието на мрежата и дигиталната си трансформация.



Новият главен изпълнителен директор на Yettel България ще бъде обявен своевременно.

