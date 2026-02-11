Джейсън Кинг става главен изпълнителен директор на CETIN International

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 11 February 2026 18:29 >
Джейсън Кинг става главен изпълнителен директор на CETIN International
CETIN International назначава Джейсън Кинг – настоящ главен изпълнителен директор на Yettel България, за свой главен изпълнителен директор, считано от 1 май 2026 г.

Той ще бъде базиран в Прага, като успоредно с новата роля ще отговаря и за развитието на ИКТ инициативите на групата на международните ѝ пазари в Унгария, Сърбия, България и Словакия, в сътрудничество със съответните бордове на директорите и управленски екипи.

Джейсън Кинг поема поста от Юрай Шедиви (Juraj Šedivý). В рамките на дългосрочен план за приемственост в управлението Шедиви се оттегля от изпълнителната си длъжност, но ще продължи да бъде председател на Борда на директорите на CETIN International и CETIN в Чехия. Той заема висши ръководни позиции в структурите на CETIN от 2019 г. насам, като ръководи модернизацията на инфраструктурата, развитието на мрежата и оперативната ефективност в Централна и Източна Европа.

„Юрай Шедиви допринесе съществено за развитието на CETIN и ще продължи да определя стратегическата посока като председател на Борда на директорите на CETIN International. Назначението на Джейсън Кинг бележи следваща важна стъпка в засилването на фокуса ни върху ИКТ сферата и ускоряването на растежа в Централна и Източна Европа“, коментира Балеш Шарма, главен изпълнителен директор на групата e& PPF Telecom, която е мажоритарен акционер в CETIN International.

Джейсън Кинг е главен изпълнителен директор на Yettel България от септември 2018 г., като преди това заема висши мениджърски позиции в компании като VEON, UPC Чехия (Liberty Global) и Deutsche Telekom. Под негово ръководство Yettel България затвърждава позицията си в мобилния сегмент, навлиза на пазара на фиксирани услуги и прави ключови стъпки в развитието на мрежата и дигиталната си трансформация.

Новият главен изпълнителен директор на Yettel България ще бъде обявен своевременно.
Свързани публикации:
Yettel е сред десетте топ работодатели в телеком сектора в ЕвропаДоброволци от Yettel посветиха над 1480 часа на обществено полезни каузи през 2025 г.Споделяме, без да четем: 75% от линковете в социалните мрежи не са отваряни преди да се публикуватYettel стартира облачната услуга Yettel CloudЗащо е важно науката да потвърждава климатичните цели на бизнеса?
YettelКингCETIN
Мнения
Кои ще са малките съюзници на Румен Радев?
От лев към евро: Какво се случи в първия месец?
Цветанка Минчева: SHE-Level Academy подкрепя жените в бизнеса да продължат нагоре
Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее
Дебатът за работниците имигранти не е икономически, а социо-културен
Най - четени
YouTube вече не е само клипове с коткиКитайският модел на растеж все още е счупенБългария и Унгария са най-корумпираните държави в ЕСБогомил Грозев и Юлия Манолова са новите водещи на сутрешния блок на bTV „Тази сутрин“
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Максим Бехар заминава на космическа подготовка  в центъра на НАСА в САЩ
Бизнес >
Schneider Electric става официален партньор на McLaren Racing за енергийните технологии
Exit >
Суперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVIN
Exit >
Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и в „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ