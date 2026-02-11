Българите - ренегатите на Европа?

В доклада „The European archipelago: Building bridges in a post‑Western Europe“
Европейският съвет за външни отношения (ECFR) предлага удобна метафора за политическата психология на континента: Европа прилича на архипелаг от „острови“ – устойчиви групи от нагласи, които се различават по отношението си към САЩ, към ЕС и към идеята за по-големи отбранителни усилия. Големият извод на авторите Селя Белин и Павел Зерка е, че в „втория етап на Тръмп“ европейците не могат да разчитат на автоматични мнозинства за общо действие – те трябва да „свързват островите“ чрез коалиции от идеи, ценности и интереси. Но ако има страна, която илюстрира до крайност колко трудно е това, тя е България.Големи суверенисти и много антисистемни, но и силно фрагментирани
Спецификата на България не е просто, че има евроскептици. По таблиците и националните разрези в доклада страната изпъква с нещо по-неудобно за политическия разговор: у нас суверенистките и антисистемните нагласи са сред най-силните (или близо до най-силните) в ЕС, но са и най-фрагментирани. Това е ключовата комбинация. В други държави високият суверенизъм обикновено се „събира“ в един-две политически канала и се превръща в предвидима линия – или стабилна опозиция, или стабилна власт. В България същите нагласи се разпиляват между различни партии, медийни екосистеми и дори противоречиви политически жестове. Резултатът е неустойчивост и в двете посоки: трудно се сглобява устойчиво проевропейско управление, но и трудно се консолидира трайна анти‑европейска алтернатива.Хем "за" Европа, хем "срещу" Брюксел
Докладът улавя още една българска особеност, която често се пропуска в публичния дебат: наличието на „формални проевропейци“. Това са хора, които на равнище идентичност и „официална позиция“ приемат членството в ЕС като правилно – защото то носи пазар, фондове, мобилност и усещане за принадлежност, но същевременно не се доверяват на политическата система, скептични са към институциите и лесно преминават към гневен вот при всяка криза. Така се получава парадокс: Европа е „добра идея“, но конкретните европейски политики – от отбраната до енергийната трансформация или еврозоната, се възприемат като риск, натиск или „чужда програма“. Този тип нагласа е удобен за политическа мобилизация, защото позволява на актьори от различни лагери да говорят едновременно „за Европа“ и „срещу Брюксел“, без да изглеждат непременно против членството.
В българския случай колизията между антисистемното и суверенисткото има и конкретен вътрешнополитически механизъм. Антисистемният гняв у нас е дълъг, не е еднократна вълна: натрупван е от усещането за корупция, от кризите на правосъдието, от стагнацията на доходите спрямо цените и от умората от „вечното преходно“. Суверенисткото чувство – „да си върнем контрола“ – стъпва върху същата недоверчивост, но я превежда в геополитически ключ: подозрение към общите решения на ЕС, към санкции, към обща отбранителна политика, към „диктата“ на правила. В повечето държави тези две течения се припокриват плавно. В България те често се сблъскват: антисистемните искат „промяна“, но не са единни какво означава тя – повече Европа като коректив или по-малко Европа като ограничение.Липса на доминантна линия
Тук е и причината защо българската политическа нестабилност не е просто резултат от партийна математика, а от липсата на доминиращ „остров“, който да задава линия. Дори когато има мнозинство за членството в ЕС и НАТО, то не се превръща автоматично в мнозинство за конкретна политика – например за ускорена модернизация на армията, за трайна енергийна диверсификация, за солидарни европейски решения по миграция или за бърза интеграция в еврозоната. Публичното пространство е изпълнено с „да, но“: „да“ за Европа, „но“ срещу европейските последици; „да“ за сигурността, „но“ срещу разходите; „да“ за западната ориентация, „но“ срещу конфронтацията с Русия.
Изследването на ECFR разделя европейците на няколко „острова“ – проевропейски и проотбранителни („евро‑ястреби“), проевропейски, но по‑миролюбиви („евро‑гълъби“), атлантици, националисти, „бунтари“ (ренегати) и други. България изпъква с по-голямо присъствие на суверенистки и антисистемни профили в сравнение с много западни държави, но и с по‑малка способност тези профили да се превърнат в единна политическа сила. Практически това означава, че у нас има достатъчно обществена енергия за блокиране на политики, но често недостатъчна за последователно налагане на алтернативна стратегия.
В партийния живот това се вижда в непрекъснатото прекрояване на „антисистемното“: то преминава през различни носители – от протестни формации до радикално суверенистки проекти – и рядко се институционализира в устойчив управленски проект. Същевременно „системните“ партии се оказват притиснати да говорят на езика на недоверието: да обещават реформи „до дъно“, да показват дистанция от Брюксел, да играят със страховете за цени и идентичност. Така се стига до българската версия на двойния капан: когато проевропейските сили управляват, те често са принудени да правят компромиси, които деморализират собствената им публика; когато суверенистките сили надигат глава, те рядко успяват да излязат от ролята на протест и да станат конструктивна алтернатива.Най-уязвими при криза
Най-видимото поле, на което колизията между „антисистемно“ и „суверенистко“ произвежда политически токови удари, е сигурността. България е фронтова държава в Черноморския регион – географски и логистично – но вътрешният консенсус за отбраната е крехък. Има общо разбиране, че модернизацията е нужна, но няма обща история, която да я легитимира пред обществото като инвестиция в суверенитет, а не като чужд натиск. Точно това докладът предупреждава за Европа като цяло: без мостове между „островите“ всяка следваща криза ще изглежда като изненада, а не като част от стратегия. В България този риск е по-остър, защото кризите се „вътрешнополитизират“ светкавично и се превръщат в поредния референдум за легитимността на елита.
Подобна динамика се вижда и при енергетиката, където диверсификацията се приема едновременно като необходимост и като подозрителен проект. Дългогодишните зависимости, свързаните бизнес интереси и пропагандният шум правят всяка стъпка – от газови доставки до инфраструктура и ядрена енергия – повод за ново разделение. Това е класическа среда за „формалните проевропейци“: хора, които не искат България да се отдалечава от ЕС, но и не вярват, че конкретните решения се вземат в обществен интерес.Конкуриращи се версии на суверенитета
Точно затова българската история в рамките на „европейския архипелаг“ не се свежда до въпроса „за“ или „против“ Европа. Тя е история за конкуриращи се версии на суверенитета. Едната версия казва: суверенитетът идва от принадлежността към ядро от правила и съюзи, които правят страната по-силна и по-предвидима; другата версия казва: суверенитетът е правото да отказваш общи решения, когато те изглеждат риск. И двете версии стъпват върху реални страхове и реални преживявания на уязвимост – но докато не бъдат преведени в ясна политическа програма, те ще продължат да произвеждат „неустойчивост в двете посоки“: нито стабилна интеграция, нито стабилна дистанция.
Практическата поука, която България може да извади от доклада, е неприятна, но освобождаваща: нужни са мостове не само между европейските държави, а вътре в самата страна. Ако политиците продължат да разчитат на „формалния“ проевропейски инстинкт като автоматична подкрепа, ще губят при всяка криза. Ако пък суверенистките и антисистемните сили продължат да се конкурират помежду си за гняв, без да произвеждат управление, ще останат силни като шум и слаби като резултат. Българският проблем не е липса на мнение – проблемът е разпиляването му. А в Европа, която трябва да се организира за автономия, това разпиляване има цена.