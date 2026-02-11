Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова посочи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров за кандидат за служебен премиер, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Президентът ще го приеме на „Дондуков“ 2 утре (12 февруари) от 10:00 ч. и ще му възложи да състави служебно правителство.



Според Закона за БНБ в случай, че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, същият подава оставка.



Принципи означава - България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Честни избори може да има, когато едно служебно правителство не се намесва на политически терен, достатъчно неутрално е и работи само в правомощията, които са му дадени от Конституцията, каза Андрей Гюров след разговора си с Илияна Йотова през януари.



В края на януари Илияна Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, чиито длъжности са посочени в Конституцията. Петима от тях изразиха готовност да поемат поста - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.



Според Конституцията след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.



Миналата седмица президентът заяви, че тя и екипът ѝ ще направят всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници. Първата неделя след Великден е 19 април.





Кой е Андрей Гюров



Андрей Гюров е роден на 31 декември 1975 г. в Гоце Делчев. Това се посочва на интернет страницата на Българската народна банка.



Учи икономика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в продължение на две години, след което през 1997 г. заминава за Съединените щати на студентска бригада и продължава образованието си там. През 1999 г. получава бакалавърска степен по икономика от Държавния университет „Труман“ в щата Мисури.



В периода 1999–2000 г. работи като кредитен анализатор в „Харис Банк“ (Harris Bank) в Чикаго. След това заминава за Виена, където започва докторантура и работи в австрийската банка „Фолксбанк“ (Volksbank).



През 2005 г. защитава докторска степен с дисертация на тема „Въвеждане на Базел II и свързани с това решения на средноголеми банки в конкурентна среда“, след което става главен асистент по финанси във Виенския университет, сочи информация, публикувана на онлайн платформата за гражданско наблюдение на публичните назначения в Република България.



В периода 2008 г. и 2009 г. е управляващ директор на „Пирин Голф Холидейс Клуб“ (Pirin Golf Holidays Club), сочи визитката му на сайта на „Капитал“. От 2010 г. е главен асистент в Американския университет в България, където преподава финанси.



От 2007 г. е член на Евротим към Главна дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия. В периода февруари 2005 – май 2009 г. е член на Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация. От 2010 до май 2013 г. е член на борда на Института за нов икономически напредък. От юли 2022 г. е председател на Научния съвет на Института по икономика и политики към Университета за национално и световно стопанство (УНСС), посочва информация на сайта на БНБ.



В периода 2016–2021 г. преподава капиталови пазари в Университета за приложни науки към Търговската камара на Австрия.



През 2021 г. е поканен от Кирил Петков да се присъедини към политическа партия „Продължаваме Промяната“.



Андрей Гюров е народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание. Той е член на Комисия по бюджет и финанси в 47-ото НС, председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“, член на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по политиките за българите извън страната.



В 48-ото и 49-ото НС Андрей Гюров е председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и член на Комисия по въпросите на Европейския съюз, е посочено на сайта на Народното събрание и на сайта на БНБ.



От 26 юли 2023 г. Андрей Гюров е подуправител на БНБ, ръководител на управление „Емисионно“ и член на Управителния съвет на БНБ. Избран е от 49-ото Народно събрание с шестгодишен мандат.



Към момента Андрей Гюров е подуправител на БНБ, въпреки че не изпълнява функциите си от около година и половина поради казуса, който сега е в ръцете на съда, каза на 28 януари управителят на БНБ Димитър Радев.



В края на 2024 г. Съдът на Европейския съюз образува дело по преюдициалното запитване на Върховния административен (ВАС) съд по казуса с Гюров.



Делото пред Съда на Европейския съюз беше образувано в същия ден, в който са постъпили въпросите от българските върховни магистрати. ВАС поиска също така делото пред Съда на ЕС да се разглежда по реда на бързото производство.



Искането ВАС да направи запитване към Съда на ЕС беше отправено от защитата на Гюров. ВАС реши да зададе осем въпроса, свързани с тълкуване на норми от Устава на Европейската система на централните банки, на Европейската централна банка и Договора за функциониране на ЕС.



На 27 юни Комисията за противодействие на корупцията уведоми БНБ за постановено решение, с което е установила несъвместимост по отношение на Андрей Гюров. След това на 16 юли БНБ съобщи, че до произнасяне на съда и парламента дали Андрей Гюров може да бъде подуправител, ръководещ управление "Емисионно", и член на Управителния съвет на БНБ, той спира да изпълнява правомощията си.



