Над 1100 учители от цялата страна ще развиват умения за работа с изкуствен интелект

11 February 2026 13:16
Над 1100 учители от цялата страна ще развиват умения за работа с изкуствен интелект
Над 1100 учители от цялата страна се включват в Дигитална академия за учители – съвместна инициатива на SoftUni и издателство „Клет България“, която показва как изкуственият интелект може да бъде полезен и естествено приложим в учебния процес.

Програмата е насочена към учители от 1. до 7. клас и се провежда в периода януари – март 2026 г. под формата на шест онлайн сесии по два часа, достъпни безплатно за участници от цялата страна.

„Вярвам, че най-добрите технологии в образованието са тези, които се вписват в ритъма на преподавателя и му дават увереност да надгражда това, което вече прави добре. Именно такъв подход следва Дигитална академия за учители – с идеи и инструменти, които могат да се използват още в следващия учебен час.“ – Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.

Програмата включва работа с водещи AI инструменти, създаване на учебни материали и тестове, както и дигитално оценяване и персонализация на обучението. Акцентът е върху практическото им приложение с подкрепата на съдържанието в платформата iZZI на издателство „Клет България“.

Още по време на първата жива сесия активността на участниците беше изключително висока. В рамките на два часа бяха зададени и обсъдени над 500 въпроса и коментара, като разговорът естествено премина към конкретни примери и идеи за прилагане на наученото в реалния учебен час.

„Когато говорим за AI в образованието, учителите не се нуждаят от теория, а от ясни и приложими примери. Затова програмата е изградена с фокус върху реални ситуации от училищната практика и демонстрации, които могат да бъдат използвани веднага.“ – Жельо Пенчев, директор „Бизнес развитие“ в SoftUni.

Дигитална академия за учители създава пространство за разговор, споделяне на опит и развитие на умения, които отговарят на съвременната учебна среда и на реалните нужди на българските учители.

За издателство Клет България:  

Издателство Клет България е водещо образователно издателство у нас, част от голямата европейска издателска група Klett. Учебниците и учебните помагала с марките Анубис, Булвест 2000, Изкуства и Klett, осигурявани от издателството, са символ на качество за няколко поколения български учители.  

Клет България доставя на българския пазар и учебни системи и помагала за чуждоезиково обучение на Klett, университетските издателства Cambridge University Press и Oxford University Press, големите европейски издателства Delta, Difusión, Éditions Maison des Langues, Casa delle Lingue и ELi Publishing, както и речници и самоучители с марките PONS и Langenscheidt.  

Клет България е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, Българско-британската бизнес асоциация, Германско-българската индустриално-търговска камара и на Асоциация „Българска книга“.  

