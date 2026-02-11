БДВО и ФЖМК в съвместен практикум по креативни комуникации

Практици и специалисти от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) участват в майсторски клас по креативна комуникация в обучението на студенти във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК). Благодарение на тази съвместна инициатива студентите получават едновременно теоретична подготовка, но и достъп до реалната комуникационна практика.



В рамките на практикума успешно приключи цикълът от практически занятия за задочно обучаващите се студенти, воден от утвърдени ПР практици и експерти от комуникационния бранш. Скоро предстои стартирането на курса и за редовните студенти, които също ще имат възможност да се запознаят с актуални казуси, реални професионални предизвикателства и добри практики от първо лице.



Майсторският клас „Креативна комуникация“ обхваща ключови теми от съвременните креативни и стратегически комуникации и е фокусиран върху практическото приложение и реализация на специфични знания и умения.



С тази инициатива ПР професионалната общност ясно заявява своята ангажираност към подготовката и развитието на следващото поколение комуникационни специалисти, като участва в образователния процес и споделя реален професионален опит.



„За нас това партньорство е изключително ценно, защото създава истинска връзка между университета и практиката. Благодаря на ръководството на Факултета по журналистика за доверието и отличното сътрудничество. Вярвам, че този модел на съвместна работа е устойчив и носи дългосрочна стойност за студентите и за професията“, коментира Гергана Иванова, председател на Българското дружество за връзки с обществеността. „Бъдещите комуникационни специалисти днес трябва да притежават разнообразни и многоаспектни професионални и социални умения, което изисква теоретични познания, но и актуални практически компетентности. Ето защо търсим богатия практически опит на утвърдени професионалисти и специалисти от БДВО, който те споделят в майсторските ни класове“, смята ръководителят на катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ проф. д-р Николай Михайлов.



ЗА БДВО:



БДВО е първата професионална организация на ПР бранша в България и през тази година отбелязва своята 30-годишнина, утвърждавайки последователно мисията си да допринася за развитието на професионалните стандарти, образованието и за мястото на етиката в комуникациите.

