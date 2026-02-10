Богомил Грозев и Юлия Манолова са новите водещи на сутрешния блок на bTV „Тази сутрин“

Новият екранен тандем ще бъде в ефир от 16 февруари

От 16 февруари водещи на „Тази сутрин“ по bTV ще са утвърдените журналисти Богомил Грозев и Юлия Манолова, съобщи медиата. Новата екранна двойка ще завести сегашните водещи Росен Цветков и Гергана Венкова, които продължават работа в новинарската редакция на bTV като водещи и репортери, ангажирани със специални студиа, формати и новинарските емисии.



Богомил Грозев и Юлия Манолова са сред разпознаваемите лица в българския телевизионен ефир с над 20-годишен професионален опит.



Богомил Грозев започва професионалния си път преди повече от 25 г. в Дарик радио, след което се насочва към печатните медии - вестниците „Банкеръ“ и „Сега“, както и списание „Тема“. Телевизионната му кариера стартира в bTV Новините, където в продължение на 7 години работи като репортер. По-късно се присъединява към екипа на NOVA телевизия като водещ на централна емисия Новини. В професионалния си път заема и позицията директор на общинския институт „Старинен Пловдив“, където работи активно за опазването и популяризирането на културното и историческото наследство на Стария град, Античния театър, Римския стадион и Епископската базилика на Филипопол. Развива дейност и като филмов продуцент на филмите „Завръщане“ и „Завръщане 2“. През последните години работи като маркетинг директор в банковия сектор и като комуникационен експерт с опит в организирането и провеждането на обучения по медийно поведение и публично говорене. Богомил Грозев има висше инженерно образование и е преминал през редица практически обучения в областта на медиите, PR стратегиите и дигиталния маркетинг.



Професионалният път на Юлия Манолова започва в Евроком-Пловдив като водеща на новинарски емисии и международен редактор. В Българската национална телевизия тя работи като редактор и водеща на „Денят започва“, „БНТ Такси“ и „По света и у нас“. След това става водеща и редактор на новинарското предаване „Нюзрум“ по News7. В телевизия BiT заема позицията изпълнителен продуцент на новините, автор и водеща на предаването „Една различна неделя“. Опитът ѝ включва и ролята на изпълнителен продуцент на сутрешния блок на телевизия Европа. Преди да се присъедини към bTV, Юлия Манолова работи като продуцент и водеща на публицистичното предаване „Пресечна точка“ в NOVA телевизия, както и като водеща на Новини в NOVA NEWS. Юлия Манолова е завършила международни икономически отношения и журналистика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Преминала е през международни медийни обучения в България и Германия, както и шестмесечен стаж в американския телевизионен канал Fox.





