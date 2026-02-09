Love Nature HD – новият канал в EON от Vivacom отвежда зрителите в сърцето на дивата природа

09 February 2026
Love Nature HD – новият канал в EON от Vivacom отвежда зрителите в сърцето на дивата природа
Vivacom обогатява съдържанието в телевизионната платформа EON с новия канал Love Nature – идеален избор за цялото семейство и за всички, които обичат вдъхновяващи истории от света на животните и дивата природа. Каналът вече е наличен на позиция 314 в EON с HD качество и дублаж на български за всички абонати на пакетите EON FULL и EON PREMIUM, без допълнително заплащане.

Love Nature е международен телевизионен канал, посветен изцяло на дивата природа, животинския свят и зашеметяващите природни явления на планетата ни. Програмата включва документални филми и поредици с изключително визуално качество, които отвеждат зрителите от дълбините на океаните и гъстите джунгли до суровите полярни региони.

„Love Nature е канал, който вдъхновява, образова и сближава поколенията пред екрана. Той предлага вълнуващо съдържание за малки и големи, като насърчава любопитството към природата и уважението към света около нас. С това ново попълнение продължаваме да обогатяваме EON с канали, които имат реална стойност за зрителите“, сподели Христина Борисова, старши мениджър „Мултимедия и дигитални услуги“ във Vivacom.

Програмата на Love Nature през февруари отвежда зрителите на визуално пътешествие из цялата планета – от Африка и Южна Америка, през Азия до Северна Америка и Австралия. Сред акцентите са поредицата „Една година в африканската природа“, посветена на сезонните предизвикателства в саваната, както и „Големи котки“ и „Законът на прайда“, които разкриват живота и битките за надмощие сред хищниците. Зрителите ще пътуват и до сърцето на Индия, където богатото биоразнообразие оживява в кадри от джунгли, реки и свещени планини.
