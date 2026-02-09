„УниКредит“ с ръст на печалбата през четвъртото тримесечие на 2025 г.

Италианската банкова група „УниКредит“ (UniCredit) отчете днес по-голяма печалба през четвъртото тримесечие на миналата година въпреки спад при приходите, предаде ДПА.



Банката също така публикува прогнози до 2028 година, като очаква растеж както на печалбата, така и на приходите през периода.



„УниКредит“ обяви, че планира да разпредели около 30 милиарда евро към акционерите си през следващите три години и приблизително 50 милиарда евро през следващите пет години.



През четвъртото тримесечие нетната печалба на банката нарасна с около 10 на сто до 2,17 милиарда евро спрямо 1,97 милиарда евро през същия период на предходната година.



Нетната печалба за тримесечието беше 1,83 милиарда евро, което е с 17,2 на сто повече спрямо 1,56 милиарда евро година по-рано. Печалбата на акция от 1,22 евро се е повишила с 18,1 на сто на годишна база.



Същевременно общите приходи на „УниКредит“ спаднаха с 5,3 на сто до 5,69 милиарда евро. Нетните приходи, които вземат предвид разходите за лихви и други разходи, бяха 5,3 милиарда евро, което е спад с 5,6 на сто на годишна база. Нетният лихвен доход спада с 6 на сто спрямо миналата година до 3,43 милиарда евро.



През цялата 2025 г. нетната печалба на „УниКредит“ нарасна с 13,6 на сто на годишна база до 10,58 милиарда евро, а приходите спаднаха с 1,3 на сто до 24,54 милиарда евро.



За 2026 г. италианският кредитор прогнозира нетна печалба от около 11 милиарда евро и нетни приходи от над 25 милиарда евро, а за 2028 г. - нетна печалба от около 13 милиарда евро и приходи от около 27,5 милиарда евро.



Банковата група очаква двуцифрен ръст на печалбата за периода 2025-2028 година.

