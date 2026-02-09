Блокиране на слънцето – частен капитал навлиза в геоинженерството

Представете си бъдеще, в което въпреки усилията за бързо намаляване на емисиите на парникови газове, части от света са станали непоносимо горещи. Някои правителства биха могли да решат да „геоинженерират“ планетата, като пръскат вещества в горните слоеве на атмосферата, за да образуват фини отразяващи аерозоли – процес, известен като стратосферно аерозолно инжектиране.Звучи, като сюжет на филм на Marvel, но частна компания вече работи по това. През октомври стартъп компания, наречена Stardust Solutions, обяви, че е набрала 60 милиона долара за разработване на технология, която ще отразява слънчевата светлина обратно в космоса, използвайки отразяващи, пренасяни във въздуха частици.Това е най-голямата инвестиция досега за компания, преследваща подобна стратегия за охлаждане на бързо прегряващата ни планета, според Politico, и надгражда предишната серия от финансиране на фирмата от 15 милиона долара.Stardust Solutions е една от малкото, но внимателно наблюдавани компании и изследователи, които преследват подобни идеи с надеждата да постигнат бързи резултати в борбата с климатичната криза, тъй като международните действия остават опасно недостатъчни.Основната идея е да се ограничи количеството слънчева енергия, достигащо до земната повърхност. Макар че това няма да се справи с основната причина за климатичната криза – все още нарастващите емисии на парникови газове от изкопаеми горива – „модификацията на слънчевата радиация“ би могла да намали глобалната температура и да забави топенето на полярните ледени шапки, като ни осигури така необходимото време.Най-широко изучаваната техника за слънчево инженерство е стратосферното аерозолно инжектиране (SAI). Това включва инжектиране на силно отразяващи частици в стратосферата - атмосферният слой между 6 и 50 километра над земната повърхност - за да се отрази малко количество слънчева светлина обратно в космоса. Това имитира охлаждащите ефекти на вулканичните изригвания, които изхвърлят капчици серни газове в стратосферата. Тези газове се смесват с водни пари, за да образуват малки отразяващи частици, наречени аерозоли. Изригването на вулкана Пинатубо във Филипините през 1991 г. доведе до глобално охлаждане с 0,5°C за няколко години.Досега SAI е тестван предимно в лаборатории и компютърни симулации. От 2008 г. насам в Русия и Обединеното кралство са проведени два експеримента на открито, включващи отделянето на малки количества аерозоли. Други планирани университетски експерименти във Обединеното кралство и Швеция бяха отменени поради съпротивата на гражданското общество и обществените групи.Проблемът с имитацията на вулканично изригване е, че то причинява доста нежелани странични замърсяващи ефекти. Stardust обяви пред The ​​Independent, че планира нещо различно, но към момента не разкрива каво точно. От компанията казват, че частицата, за която е подаден патент, няма да бъде сулфатна, защото такива материали „са токсични за хората и биосферата и водят до дълъг списък от странични ефекти и непредвидени последици“, като изчерпване на озоновия слой и причиняване на киселинни дъждове. Досега Stardust е провеждала тестове в закрита лаборатория, но стартъп компанията се надява да проведе „експерименти на открито“ и да публикува рецензирани проучвания на своите открития от следващата година.Stardust Solutions вижда ролята си на „технологичен инструмент“, предоставящ на правителствата и международната общност инструментите и доказателствата, необходими за вземане на информирани решения на фона на ескалираща климатична криза.„Последното нещо, което всеки, който приема тази криза сериозно, би искал, е правителствата да осъзнаят след десетилетие, че трябва да внедрят SRT (технология за отразяване на слънчева светлина) и че изследванията, инженерните проекти и намаляването на риска не са завършени“, казва изп. директор на Stardust Solutions Янай Йедваб, цитиран от Deutsche Welle.„Информираме политиците за нашата работа и необходимостта от подходящ и строг надзор върху изследванията и разработките в областта на отражението на слънчевата светлина“, допълва той. По думите му Stardust Solutions ще работи само с правителства, които имат „адекватни регулаторни рамки, отговарящи на високи световни стандарти“, и че всяко обсъждане и решение за демонстрации и внедряване ще се провежда от правителствата и политиците.В момента няма специфичен международен договор, който да регулира изследванията или внедряването на SAI, и повечето правителства също нямат разпоредби. Някои експерти призоваха за международно споразумение за неупотреба.Торенето с желязо в океана, друг метод за геоинженерство с потенциално глобални последици, беше регулирано през 2013 г. след силна опозиция от екологични групи и правителства. Чрез добавяне на желязо в океана, техниката има за цел да стимулира абсорбирането на въглерод от планктона, но рискува да наруши деликатните морски екосистеми. Докато изследванията все още са разрешени, комерсиализацията не е. Преди забраната няколко стартиращи компании, базирани в САЩ, обявиха намеренията си да инвестират в технологията и да започнат да продават въглеродни кредити.Според критиците частните компании са неподходящи за извършване на геоинженерство, защото те ще бъдат водени от мотиви за печалба, освен от съображения за безопасност, и биха могли да бъдат по-малко отговорни от публично управляваните проекти.„Единственият начин тези стартиращи компании да печелят пари е, ако някой плаща за услугите им, така че има основателен страх, че финансовият натиск може да накара компаниите да лобират пред правителства или други страни да използват такива инструменти“, написа в MIT Technology Review миналия месец Дейвид Кийт, директор-основател на инициативата за климатично системно инженерство в Чикагския университет.Той е категоричен, че каквото и да е решение свързано с SAI трябва да се основава на обективен анализ на рисковете и ползите и не бива да бъде повлияно от финансови интереси и политически връзки.