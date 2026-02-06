ЕЦБ: Очакванията за инфлацията в еврозоната остават стабилни

Очакванията за инфлацията и безработицата в еврозоната остават относително стабилни. Това съобщи днес на страницата си в интернет Европейската централна банка (ЕЦБ), представяйки заключенията от най-новото си проучване за първото тримесечие на 2026 г., проведено сред икономически анализатори.

Предвижда се инфлацията, измерена спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени на ЕС (ХИПЦ), да е 1,8 на сто през 2026 г., 2 на сто през 2027 г. и 2,1 на сто през 2028 г., докато прогнозата за базовата инфлация, изключваща колебливите цени на енергията и храните, е 2 на сто за всяка от посочените години. При дългосрочната прогноза до 2030 г. както общата, така и за базовата инфлация в еврозоната се очаква да спадне до 2 на сто.

По отношение на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) на еврозоната, професионалните анализатори предвиждат ръст до 1,2 на сто за 2026 г., 1,4 на сто за 2027 г. и 1,3 на сто за 2028 г. Растежът за 2026 г. е леко повишен - с 0,1 процентни пункта спрямо предишното проучване на ЕЦБ, благодарение на по-добрите от очакваното данни за третото тримесечие на 2025 г. Дългосрочната прогноза очертава икономически растеж от 1,3 на сто.

Прогнозите за безработицата във валутната зона остават непроменени за 2026 и 2027 г. - съответно 6,3 и 6,2 на сто, с леко понижение за 2028 г. и за периода до 2030 г. - до 6,1 на сто.

Проучването потвърждава, че експертите очакват стабилност в инфлационните тенденции и пазара на труда, както и леко ускорение на икономическия растеж тази година.

(От БТА)
