Wiser Technology може да направи 1-2 нови придобивания през 2026 г.

Благодарение на AI компанията създава по-бързо решения за клиентите

Коста Йорданов

Wiser Technology планира едно, най-много две придобивания на друга компания през 2026 г., съобщи в онлайн разговор с инвеститори Коста Йорданов, съосновател и член на съвета на директорите на софтуерната група, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. В периода от 2023 г. до 2024 г. Wiser Technolpgy придоби компаниите „Булбера“, „ГоуТуАдминс Груп“, „Айтидо Технолоджис“, „Дейтабрийд“, „Диджитал Лайтс“, „Прайм Холдинг“, както и сръбската компания Badin Soft. Благодарение на придобиванията и на органичен ръст, приходите ѝ за последните 3 години нарастват от €2,6 млн. на €39 милиона. На 4 февруари дружеството обяви промени в ръководството, като Коста Йорданов отстъпи позицията си на изпълнителен директор на Ивайло Славов, а Торстен Вегенер беше назначен за управляващ директор. Както Славов, така и Вегенер бяха членове на съвета на директорите на Wiser от около година. Промяната в управлението е свързана със следващия етап от развитието на Wiser с фокус върху международното разрастване, по-висока оперативна ефективност и изграждането на технологична компания, ориентирана към устойчив дългосрочен растеж, обясниха от компанията.



Няма промяна в дългосрочните ни планове за двойно листване на втора фондова борса в Европа, каза Коста Йорданов.



Ивайло Славов обясни, че изкуственият интелект променя начина на правене на софтуер и създаването на нови продукти. "Преместваме се от модел, в който пишем много код до това ИИ да прави голяма част от тази работа. Затова ни трябват повече бизнес анализатори, хора с индустриално познание, които да ни дават конкурентно предимство, каза Ивайло Славов. Той каза, че благодарение на използването на AI инструменти работа, която 4-5 човека извършват за 2 месеца, ще може да се прави от двама души за седмица. "Това е голямо повишение в ефективността, но не означава, че ще махаме хора, а че със същите хора ще можем да създаваме от 2 до 5 пъти по-бързо решения за клиентите", казва Славов.

