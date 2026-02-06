Wiser Technology може да направи 1-2 нови придобивания през 2026 г.

Благодарение на AI компанията създава по-бързо решения за клиентите

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 06 February 2026 15:23 >
Wiser Technology може да направи 1-2 нови придобивания през 2026 г.
Коста Йорданов
Wiser Technology планира едно, най-много две придобивания на друга компания през 2026 г., съобщи в онлайн разговор с инвеститори Коста Йорданов, съосновател и член на съвета на директорите на софтуерната група, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. В периода от 2023 г. до 2024 г. Wiser Technolpgy придоби компаниите „Булбера“, „ГоуТуАдминс Груп“, „Айтидо Технолоджис“, „Дейтабрийд“, „Диджитал Лайтс“, „Прайм Холдинг“, както и сръбската компания Badin Soft. Благодарение на придобиванията и на органичен ръст, приходите ѝ за последните 3 години нарастват от €2,6 млн. на €39 милиона. На 4 февруари дружеството обяви промени в ръководството, като Коста Йорданов отстъпи позицията си на изпълнителен директор на Ивайло Славов, а Торстен Вегенер беше назначен за управляващ директор. Както Славов, така и Вегенер бяха членове на съвета на директорите на Wiser от около година. Промяната в управлението е свързана със следващия етап от развитието на Wiser с фокус върху международното разрастване, по-висока оперативна ефективност и изграждането на технологична компания, ориентирана към устойчив дългосрочен растеж, обясниха от компанията.

Няма промяна в дългосрочните ни планове за двойно листване на втора фондова борса в Европа, каза Коста Йорданов.

Ивайло Славов обясни, че изкуственият интелект променя начина на правене на софтуер и създаването на нови продукти. "Преместваме се от модел, в който пишем много код до това ИИ да прави голяма част от тази работа. Затова ни трябват повече бизнес анализатори, хора с индустриално познание, които да ни дават конкурентно предимство, каза Ивайло Славов. Той каза, че благодарение на използването на AI инструменти работа, която 4-5 човека извършват за 2 месеца, ще може да се прави от двама души за седмица. "Това е голямо повишение в ефективността, но не означава, че ще махаме хора, а че със същите хора ще можем да създаваме от 2 до 5 пъти по-бързо решения за клиентите", казва Славов.
Свързани публикации:
Бъдещето на България е в добри ръцеИвайло Славов е новият председател на борда и главен изпълнителен директор на ElevateПроменящите хора на 2024: Ивайло СлавовСерийният предприемач Ивайло Славов инвестира в WorkTalent.comТри глобални тренда от бъдещето (ВИДЕО)
WiserИвайло СлавовТорстен ВегенерКоста Йорданов
Мнения
Цветанка Минчева: SHE-Level Academy подкрепя жените в бизнеса да продължат нагоре
Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее
Дебатът за работниците имигранти не е икономически, а социо-културен
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Най - четени
Nike – първата голяма цел в борбата на Тръмп срещу DEIХижи имаме, ама не съвсемЦветанка Минчева: SHE-Level Academy подкрепя жените в бизнеса да продължат нагореSchneider Electric става официален партньор на McLaren Racing за енергийните технологииЦените на благородните метали, медта и петрола се сринаха
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Максим Бехар заминава на космическа подготовка  в центъра на НАСА в САЩ
>
Schneider Electric става официален партньор на McLaren Racing за енергийните технологии
Exit >
Суперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVIN
Exit >
Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и в „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ