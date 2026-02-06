УниКредит Булбанк дава ипотечен кредит с фиксирана лихва 2.89% за първите 5 г.

Офертата е валидна за ипотечни кредити в евро до 31 март 2026 г.

партньорска публикация
партньорска публикация / 06 February 2026 14:57 >
УниКредит Булбанк дава ипотечен кредит с фиксирана лихва 2.89% за първите 5 г.
УниКредит Булбанк стартира годината с ново предложение за жилищно финансиране – ипотечен кредит с фиксирана лихва от 2.89% за първите пет години. Продуктът е насочен към клиенти, които търсят стабилност и желаят да осигурят постоянна месечна вноска, независимо от движенията на пазарните индекси и лихвените нива.

Клиентите все по-често търсят продукти, които им осигуряват стабилност и яснота при планиране на месечните разходи, особено що се отнася до дългосрочни важни решения като нов дом. С новото си предложение УниКредит Булбанк разширява ипотечната си оферта, като отговоря на потребностите на клиентите, които желаят да „заключат“ месечната вноска по кредита си постоянна, без да зависи от движението на пазарните индекси и лихвени проценти. 

Офертата е валидна до 31 март 2026 г. и е предназначена за финансиране на покупка на завършени жилищни имоти и предлага фиксирана месечна вноска през първите 60 месеца. Клиентите могат да бъдат финансирани с до 85% от пазарната оценка на имота, с максимален срок за погасяване до 30 години.

„Все по-често клиентите ни питат как присъединяването на България към еврозоната ще се отрази на лихвените нива и на техните дългосрочни финансови решения. В подобни моменти хората търсят предвидимост и стабилност, особено когато става въпрос за покупката на дом. Нашият ангажимент е да им осигурим точно това — решения, които вдъхват доверие и намаляват несигурността. Новият ни продукт с фиксирана лихва за първите пет години е естествена стъпка в тази посока“, коментира Юлиан Влахов, директор на „Продукти и услуги“ на УниКредит Булбанк.

Банката предоставя пълна консултация за покупка на имот с ипотечен кредит и възможност за изцяло дистанционен процес – от консултация до получаване на кредита, посредством новия Виртуален ипотечен център.

От Банката отчитат ръст на сделките през изминалата година с над 30 %, като средният размер на сделката за периода  се е увеличил  с близо 15% и вече достига 130 000 евро. Вече над 95 % от договорите за ипотечен кредити  в УниКредит Булбанк се подписват електронно от клиентите без да е необходимо посещение на банков филиал.

Важно: Информацията е с общ информативен характер и не представлява индивидуална финансова консултация. Одобрението за кредит се извършва съгласно условията на банката към момента на сключване на договора.
Мнения
Цветанка Минчева: SHE-Level Academy подкрепя жените в бизнеса да продължат нагоре
Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее
Дебатът за работниците имигранти не е икономически, а социо-културен
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Най - четени
Nike – първата голяма цел в борбата на Тръмп срещу DEIХижи имаме, ама не съвсемЦветанка Минчева: SHE-Level Academy подкрепя жените в бизнеса да продължат нагореSchneider Electric става официален партньор на McLaren Racing за енергийните технологииЦените на благородните метали, медта и петрола се сринаха
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Максим Бехар заминава на космическа подготовка  в центъра на НАСА в САЩ
>
Schneider Electric става официален партньор на McLaren Racing за енергийните технологии
Exit >
Суперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVIN
Exit >
Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и в „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ