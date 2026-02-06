УниКредит Булбанк дава ипотечен кредит с фиксирана лихва 2.89% за първите 5 г.

Офертата е валидна за ипотечни кредити в евро до 31 март 2026 г.

УниКредит Булбанк стартира годината с ново предложение за жилищно финансиране – ипотечен кредит с фиксирана лихва от 2.89% за първите пет години. Продуктът е насочен към клиенти, които търсят стабилност и желаят да осигурят постоянна месечна вноска, независимо от движенията на пазарните индекси и лихвените нива.



Клиентите все по-често търсят продукти, които им осигуряват стабилност и яснота при планиране на месечните разходи, особено що се отнася до дългосрочни важни решения като нов дом. С новото си предложение УниКредит Булбанк разширява ипотечната си оферта, като отговоря на потребностите на клиентите, които желаят да „заключат“ месечната вноска по кредита си постоянна, без да зависи от движението на пазарните индекси и лихвени проценти.



Офертата е валидна до 31 март 2026 г. и е предназначена за финансиране на покупка на завършени жилищни имоти и предлага фиксирана месечна вноска през първите 60 месеца. Клиентите могат да бъдат финансирани с до 85% от пазарната оценка на имота, с максимален срок за погасяване до 30 години.



„Все по-често клиентите ни питат как присъединяването на България към еврозоната ще се отрази на лихвените нива и на техните дългосрочни финансови решения. В подобни моменти хората търсят предвидимост и стабилност, особено когато става въпрос за покупката на дом. Нашият ангажимент е да им осигурим точно това — решения, които вдъхват доверие и намаляват несигурността. Новият ни продукт с фиксирана лихва за първите пет години е естествена стъпка в тази посока“, коментира Юлиан Влахов, директор на „Продукти и услуги“ на УниКредит Булбанк.



Банката предоставя пълна консултация за покупка на имот с ипотечен кредит и възможност за изцяло дистанционен процес – от консултация до получаване на кредита, посредством новия Виртуален ипотечен център.



От Банката отчитат ръст на сделките през изминалата година с над 30 %, като средният размер на сделката за периода се е увеличил с близо 15% и вече достига 130 000 евро. Вече над 95 % от договорите за ипотечен кредити в УниКредит Булбанк се подписват електронно от клиентите без да е необходимо посещение на банков филиал.



Важно: Информацията е с общ информативен характер и не представлява индивидуална финансова консултация. Одобрението за кредит се извършва съгласно условията на банката към момента на сключване на договора.

