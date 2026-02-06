Електромобилите не са на мода: Stellantis отписва активи за €22,2 млрд.

Автогигантът очаква загуба между €19 и €21 млрд. за 2025 г.

Източник: Pixabay.com - alexandreest

Автогигантът Stellantis обяви в петък отписване на активи за €22,2 млрд. в резултат на свиване на амбициите си за производство на електрически превозни средства, съобщи Ройтерс. Това е поредният голям автопроизводител, който плаща цената на погрешната преценка за преминаването към по-чисто шофиране. Ходът на Stellantis ледва подобни, макар и по-малки, обезценки от конкуренти, включително Ford и General Motors, тъй като много западни автомобилни производители се оттеглят от електромобилите в отговор на политиките на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и слабото търсене.



Акциите на Stellantis, листнати на борсата в Милано, паднаха с 19% в ранната търговия в петък.



„Компанията е взела по-голямата част от решенията, необходими за коригиране на посоката, особено свързани с привеждането на нашите продуктови планове и портфолио в съответствие с пазарното търсене“, се казва в изявление на Stellantis, която ще представи новия си бизнес план през май.



Разходите, които ще бъдат отразени в резултатите за втората половина на 2025 г., включват парични плащания в размер на приблизително €6,5 млрд., които се очаква да бъдат направени през следващите четири години, добави компанията.



Главният изпълнителен директор на Stellantis Антонио Филоса започна да намалява амбициите към електрическите автомобили в брандове от Fiat до Jeep миналата година, когато пое управлението, след като силният залог за електрификация на предишния бос Карлос Таварес доведе до продължителен спад на продажбите в Европа и на северноамериканския пазар, който движеше печалбите на групата.



Като част от стратегията за намаляване на експозициите си към електромобили, италианско-френско-американската група в четвъртък се съгласи да продаде своя дял от 49% в съвместно предприятие за батерии в Канада на южнокорейския си партньор LG Energy Solution.



Поради отписванията Stellantis сега очаква предварителна загуба между €19 млрд. и €21 млрд. през втората половина на 2025 г. и няма да плати дивидент тази година. Групата ще емитира и до €5 млрд. неконвертируеми хибридни облигации.



„Тези действия ще допринесат за запазването на силен баланс, с приблизително €46 млрд. налична ликвидност за промишлеността в края на годината“, се казва в съобщението.



Stellantis ще публикува окончателните резултати за втората половина на годината и за цялата 2025 г. на 26 февруари.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...