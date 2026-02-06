Милано-Кортина - нова ера в Олимпийските игри

Липсата на желаещи да домакинстват кара МОК да насърчава разпръснати географски кандидатури, като това се отнся и до Летните Игри

Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано и Кортина вече започнха, но тяхната подготовка бе далеч от идеална. Ледената пързалка се забави и е изпълнена с проблеми. Пистата за бобслей бе спорна от самото начало. Историята показва, че много домакини на Зимни олимпийски игри също са били измъчвани от забавяне на строителството и нарастващи разходи, но може би 2026 г. представлява повратна точка.



Очакваният бюджет за Зимните олимпийски игри през 2026 г. е над 3 милиарда евро. Предварителните оценки сочат, че в резултат на Игрите Италия ще има икономически тласък от приблизително 5 милиарда евро, например през туризъм и подобрения на инфраструктурата.



Но „Милано-Кортина 26“ бележи нова ера в организацията на Игрите. Домакинството на Олимпийскиада вече не е необходимо да бъде базирано на място; то може да бъде разпръснато в рамките на една държава или регион. Обхващайки 22 000 квадратни километра в Северна Италия, пресичайки Италианските Алпи от швейцарската до австрийската граница и обратно, Игрите в Милано Кортина през 2026 г. ще бъдат най-географски разпръснатите в олимпийската история. На практика те не предлагат едно централно място за всички събития и едно олимпийско село.



Въпреки че и предишни зимни игри, като Торино през 2006 г. и Ванкувър през 2010 г., изискваха пътуване от града до планината, никои предишни състезания не приличат на тези. Тази година спортистите, феновете и дори церемониите по откриването и закриването ще бъдат разпръснати по места, разделени от поне половин ден пътуване с автобусни трансфери и влакове. Ако трябва да бъдем напълно точни, тези Игри всъщност би трябвало да се наричат ​​Зимни олимпийски игри Милано-Кортина-Бормио-Ливиньо-Тезеро-Предацо-Антерселва-Верона 2026 г. Но това не пасва добре на плакати и суитчъри – или на табели в метрото.



Това разпръскване на спорт в една страна може да изглежда като упражнение за разширяване, но тазгодишната матрица с множество съоръжения всъщност е опит да се направи точно обратното: да се създаде по-устойчив модел за домакинство на Олимпийски игри, като се даде приоритет на съществуващата инфраструктура на региона, вместо да се изисква от един град да изгради структури за милиарди долари, които ще бъдат използвани веднъж и след това ще бъдат оставени да се рушат. Само допреди 10 години МОК не би допуснал такова разпръскване и би настоявал градовете-кандидати да инвестират сериозно, за да осигурят нужната инфраструктура на едно място. Но все повече държави не искат да домакинстват, а не са много местата, където зимните игри са географски възможни.



В кандидатурите за домакинство на Зимните игри през 2026 г. Австрия, Швейцария и Канада се оттеглиха, позовавайки се на политическа опозиция. Япония също се оттегли, но до голяма степен защото потенциалният ѝ град домакин, Сапоро, беше засегнат от земетресение през 2018 г. Гласоподавателите както в Сион в Швейцария, така и в Калгари в Канада отхвърлиха кандидатурите на публични референдуми. Това остави съвместното предложение на Италия за Милано-Кортина и подобно разпръсната съвместна кандидатура от Швеция между Стокхолм и планинския град Аре.



Кандидатурите за 2026 г. бяха предшествани от няколко подобно слаби цикъла. Шест държави се отказаха от потенциални кандидатури за Зимните олимпийски игри през 2022 г., оставяйки само Алмати и Пекин като претенденти. По подобен начин няколко града се отказаха от кандидатурата за Летните олимпийски игри през 2024 г., оставяйки само Париж и Лос Анджелис. За да избегне друг неудобен и потенциално икономически вреден цикъл на кандидатури, МОК обяви Париж за 2024 г. и Лос Анджелис за 2028 г. едновременно.



„Компаниите свързват Олимпийските игри с някакъв вид слава“, казва Андрю Зимбалист, икономист в колежа Смит в Нортхамптън, Масачузетс, който е написал много книги за икономиката на спорта. „В момента, в който Олимпийските игри започнат да се появяват... образи на градове, които вече не искат да бъдат домакини, или образи на политици, които се оплакват публично от домакинството, всичко това е лоша реклама и по-трудно е да се получи възвръщаемост на инвестициите.“



По-големи игри, по-високи цени



В началото на века конкуренцията за домакинство често беше ожесточена и понякога криминална. В кандидатурата си за домакинство на Зимните игри през 1998 г., Нагано, Япония, според съобщенията, е похарчила 14 милиона долара за ухажване на членове на МОК. Членовете на олимпийския комитет за кандидатстване в Солт Лейк Сити бяха изправени пред обвинения в измама и подкуп (по-късно оттеглени) за подкупване на членове на МОК с пари и стипендии за колеж за децата им в усилията им да спечелят Зимните игри през 2002 г. В следващите години от девет до единадесет града се състезаваха за домакинство на Летните игри през 2004, 2008 и 2012 г. Няколко години по-късно МОК почти се озовава в процес на ухажване на потенциални домакини.



Това се дължи до голяма степен на факта, че цената е станала твърде висока. Почти всяка съвременна Олимпиада е надвишила бюджета си. МОК и надеждите за домакините продължават да посочват Олимпийските игри в Барселона през 1992 г. като история на успеха. Разходите на града за инфраструктура преди Игрите, съчетани с последвалите телевизионни реклами, обърнаха съдбата на града и го превърнаха в туристическата сила, която е днес.



Но не всеки град може да бъде Барселона. Последните проучвания показват, че бюджетните прогноззи за туризъм рядко се материализират, тъй като много посетители стоят настрана поради страх от тълпи или тероризъм. И двете последователни Олимпийски игри в Лондон през 2012 г. и Сочи през 2014 г., двете най-скъпи игри в историята, потвърдиха на много страни, че домакинството на играта не е нещо, в което искат да участват.



„Поради успехите на Олимпийските игри в Барселона много градове искаха да участват в наддавания. Тогава има войни за наддаване и те трябваше да обещаят много повече, отколкото можеха да изпълнят“, казва Робърт Ливингстън, който отразява процеса на наддаване от близо 30 години и създава уебсайта GamesBids.com. „В един момент процесът на наддаване стана жертва на собствените си успехи.“



Но не само разходите определят броя на градовете, които искат да домакинстват.



Зимните игри винаги са били само малка част от размера на по-слънчевия си събрат, както по брой спортове, така и по брой спортисти. Но растежът им през последните няколко десетилетия означава, че предишните домакинства, от Лейк Плесид до Лилехамер, вече не са осъществими. Гренобъл, във Френските Алпи, е бил домакин на 1158 спортисти в 35 дисциплини за Игрите през 1968 г. Тази година Зимните игри ще посрещнат 3500 спортисти в 116 дисциплини. Повече вероятно ще бъдат добавени за Зимните игри през 2030 г., които ще се проведат в няколко града във Френските Алпи.



Да не забравяме изменението на климата



Към икономиката на Игрите трябва да прибавим като фактор и изменението на климата. От 21 бивши места за провеждане на Зимни игри, само 13 ще останат „климатично надеждни“ до 50-те години на настоящия век, според проучване на Даниел Скот от Университета Ватерло в Онтарио, което означава, че те могат да осигурят висококачествен сняг поне в 90% от времето. А до 80-те години на века се очаква този брой да спадне до осем места.

„Знаем, че изменението на климата ще повлияе на географията на местата, където можете да бъдете домакини на Зимните олимпийски и Параолимпийски игри. Въпросът е колко“, казва д-р Скот. „Трудно е да се намерят хора, желаещи да кандидатстват за Зимните игри, а изменението на климата ще намали още броя на тези, които биха могли, така че двете са преплетени.“



На фона на тези сблъскващи се фактори, МОК издаде два нови критерия през 2022 г. за бъдещите домакини на Зимни игри: целта е да се използват само съществуващи съоръжения и да се осигури „климатична надеждност“ поне до средата на века. Съгласно този критерий, вероятно ще има 10 до 12 държави, които ще бъдат достатъчно студени и ще имат „поне 80% от необходимите съоръжения“ до средата на века, смята МОК.



И така, ето ги Игрите в Милано Кортина през 2026 г., които използват 85% от съществуващата инфраструктура, като първият тест на МОК – и в света – на този нов устойчив модел.



Но Милано няма да е последният. Вместо да бъдат фиксирани в една планина или град, олимпийските „домакини“ вече ще бъдат обвързани със същия национален – или може би един ден, преминаващ граници – дух, който въплъщава самите събития.

