Young Lions PR Competition e отворен за участие

През 2026 г. БАПРА, в партньорство с БАКА – официален представител на LIONS за България, отново дава сцена на следващото поколение комуникационни лидери с YOUNG LIONS BULGARIA – PR – националния кръг на един от най-престижните креативни конкурси в света.



Често наричан „Олимпиадата на креативността“, Young Lions Competitions вече повече от 30 години събират най-талантливите млади професионалисти от цял свят, за да премерят сили, идеи и смелост под напрежението на реален бриф и кратки срокове. Участието в конкурса е не просто състезание, а възможност за професионална видимост, вдъхновение и принадлежност към глобалната креативна общност.



Категорията Young Lions PR Competition е насочена към млади професионалисти, работещи в PR агенции, PR отдели на комуникационни агенции или в специализирани вътрешни PR екипи на компании. Отбори от по двама участници разполагат с 24 часа, за да разработят стратегическо и креативно PR решение по реален клиентски бриф.



„Когато си в началото на своя професионален път, е от решаващо значение някой да ти даде сцена. Young Lions е точно това — възможност да повярваш в себе си, да тестваш границите си и да откриеш собствената си сила в комуникациите. За БАПРА е приоритет да развиваме средата и да създаваме възможности, които повишават стандарта на индустрията в България.“ – споделя Ива Григорова, председател на БАПРА.



Екипът-победител ще представи България на международния финал по време на фестивала Cannes Lions, между 22–25 юни 2026 г. Наградата - акредитация за Cannes Lions и пътуване до Кан, Франция – ще бъде осигурена от БАПРА. Настаняването в Кан за периода на провеждане на състезанието се поема от екипа-победител.



Участието на международния финал често се превръща в първа стъпка към международна кариера, глобални награди и разпознаваемост в индустрията.



Важна информация за участието в Young Lions Bulgaria – PR



Участниците трябва да отговарят на следните критерии:



Отбор от двама млади професионалисти на възраст до 30 години или по-млади (родени на или след 26 юни 1995 г.)

Работещи в PR агенции, PR отдели на комуникационни агенции или във вътрешен PR екип на компания

Ключови дати за участие:



Записване: през февруари до 4 март на сайта на БАКА

Получаване на брифа: 6 март от БАКА и БАПРА

Разработване на проект по заданието: 24 часа

Презентации на живо пред жури: 8 март



За повече информация и регистрация за участие, посетете страницата на конкурса.

За БАПРА:



Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) има за цел да подпомага и утвърждава PR като дейност, работеща за развитието на съвременното общество. Асоциацията създава и поддържа платформа за обмен на добри практики, предлага и опазва високи етични стандарти в професията и координира усилията в развитието на PR в България.



БАПРА работи за подобряване партньорството на PR бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса, гражданските организации и медиите. Асоциацията има за цел да утвърждава стандарти за качество и етика, като гарантира със средствата на саморегулацията практикуването на прозрачен, почтен и социалноотговорен PR бизнес в България. БАПРА представлява своите членове пред български, чуждестранни и международни институции и организации и защитава техните права и интереси.





