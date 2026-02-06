Руснаците най-харесват Китай, най-недолюбват Украйна

Росияните (гражданите на Руската федерация, в която освен руснаци има още много националности) масово харесват Китай, Масово мразят Украйна, категорично не харесват ЕС и в по-малка степен – САЩ. Тези нагласи са твърдо оформени след началото на войната в Украйна, която Кремъл нарича „специална военна операция“ и с малки промени са валидни до днес. За изненада вероятно на мнозина, Московчани са сред лидерите на тези позитивни и негативни нагласи.Данните от януарското изследване на общественото мнение, представително за пълнолетното население на Руската федерация, извършено от „Левада център“, който е със статут на чуждестранен агент по местното законодателство, очертават ясно тези обществени нагласи.На въпроса, какво в момента е Вашето отношение към Китай, 83 на сто от запитаните казват, че е положително (26% от тях го определят като „много добро“, 56% - „като цяло добро“). Според социолозите от „Левада“ отношението към Китай дори леко се е подобрило на фона на конфронтацията на Русия със Запада след 2022 г., и за изтеклите години от тогава позитивните нагласи към Пекин не падат под 80 на сто. Московчани са най-позитивни – 93%, както и хората, които смятат, че нещата в страната вървят в правилна посока (89%), одобряващите дейността на президента Путин (86%) и жителите, за които телевизията е основен източник на информация (86%).След 2014 г. росияните запазват предимно отрицателно отношение към САЩ, като пиковете на негативизъм са през януари 2015 г. (81%) и май 2025 г. (75%), но през август 2025-а делът на позитивните оценки превишава негативните и за кратко достига показателите от 2013 г., казват изследователите от „Левада център“. Това изглежда е пряко свързано с позитивните заявки и действия на президента Тръмп към Русия. Към края на миналата година обаче съотношението между позитивни и негативни оценки се връща в старите си рамки и през януари 2026 г. 45% от респондентите имат лошо отношение към САЩ, 33% - добро, а 22 на сто се затрудняват да отговорят.Отношението към Европейския съюз остава преимуществено негативно, въпреки известно нарастване дела на позитивните оценки от края на миналата година. От октомври миналата година до януари тази година 58 на сто от росияните остават с лошо отношение към ЕС, а добро имат 21 на сто (още 21% се затрудняват да отговорят).Сред групите по социално-демографски признак по-често добро отношение към Евросъюза имат жените (23%), младите хора до 25 годишна възраст (35%), по-добре материално обезпечените (25%), московчани (24%), онези, които смятат, че нещата в страната вървят по грешен път (29%), неодобряващите Путин (31%) и онези, за които ютуб каналите са основен източник на информация (39%).По-зле настроени от останалите към ЕС са мъжете (65%), по-слабо обезпечените (59%), смятащите, че Русия върви по верния път (60%), одобряващите Путин (60%) и онези, за които телевизията е основен източник на информация (64%).Преимуществено негативното отношение на близо две трети от росияните към Украйна се запазва от началото на войната срещу нея. През януари 2026 г. 64% от тях своето като цяло лошо отношение към доскорошната посестрима, едва 16% имат добро отношение, а цели 20% се затрудняват да дадат определен отговор.По-често добро отношение към Украйна имат най-младите до 25 години (35%), жителите на не много големи градове – до 100 000 души (20%), смятащите, че нещата в страната вървят в правилна посока (70%), неодобряващите дейността на президента Путин (28%) и ползващите ютуб каналите като източник на информация (30%).По-лошо от останалите се отнасят към Украйна най-възрастните респонденти (67%), жителите на Москва (цели 73%), смятащите, че Русия върви по верен път (70%), одобряващите Путин (68%) и онези, за които телевизията е основен източник на информация (71%).