Саудитска Арабия разхлабва продажбите на алкохол на богати чужденци

Туристическата индустрия също очаква промяна на 73-годишната забрана

Източник: Pixabay.com - apriltan18

Саудитска Арабия тихомълком започна да разрешава на богати чужденци да купуват алкохол, което е огромна промяна след 73-годишна забрана, съобщава Би Би Си. Коментаторите очакват, че облекчението в крайна сметка ще бъде разширено и за туристите.



Скрит в бежов комплекс в Дипломатическия квартал на Рияд, малък магазин се превърна в дискретен тестов полигон за една от най-чувствителните промени в политиката на Саудитска Арабия – контролираната продажба на алкохол на богати чужденци, които не са мюсюлмани.



Саудитска Арабия, дом на двете най-свещени места на исляма, забрани продажбата на алкохол през 1952 г. Но като част от по-широки усилия за промяна на имиджа си, кралството въведе мащабни социални и икономически реформи през последните години, представяйки се като по-умерено и благоприятно за инвестиции общество.



Под ръководството на престолонаследника Мохамед бин Салман, фактически владетел на Саудитска Арабия, кралството отвори отново кината, беше домакин на големи музикални фестивали, отмени забраната за шофиране от жени и ограничи правомощията на някога страховитата религиозна полиция.



Но тихото разширяване на легалната продажба на алкохол е може би най-смелият експеримент досега.



Магазинът за алкохол отвори врати за първи път в Рияд през януари 2024 г., но първоначално входът беше ограничен до немюсюлмански дипломати. Съгласно новите правила, въведени без предупреждение в края на 2025 г., богати чуждестранни жители, които не са мюсюлмани, вече също могат да посещават там, за да купуват бира, вино и спиртни напитки.



За да отговаря на условията, емигрантът трябва или да притежава разрешение за пребиваване Premium, което струва 100 000 саудитски риала ($27 000) годишно; или да покаже, че печели поне 50 000 риала на месец.



Схемата за преференциално пребиваване обикновено е отворена за висши чуждестранни ръководители, инвеститори и професионалисти със специализирани умения.



Както притежателите на разрешително, така и тези без такова, те ще трябва да покажат картата си за пребиваване на охранителите на вратата. В нея се посочват подробно тяхната религия и статут на пребиваване. Тези, които нямат разрешително, ще трябва да вземат и удостоверение за заплата или писмо, издадено от компанията. Чуждестранните туристи нямат право да влизат в магазина.



Цените не са ниски - бутилка уиски Johnny Walker Black Label струва $124. Няколко клиенти, купили алкохол от магазина, казват пред Би Би Си, че мобилните им телефони се запечатват в защитени от неправилно отваряне пликове, преди да бъдат допуснати вътре. Опашките могат да се проточат за повече от час, въпреки че хората казват, че преживяването е сравнително лесно, след като се влезе вътре.



Няма официално съобщение от правителството. Няколко купувачи казват, че първоначално са научили за промяната от уста на уста. Името на магазина дори не се показва на онлайн картите.



Анализатори казват, че неяснотата на властите относно новата политика за алкохола е умишлена, което създава несигурност относно това докъде може да стигне промяната. Възможно е дори лекото разхлабване да бъде прекратено, ако религиозната общественост вдигне глас.



Алкохолът е забранен съгласно ислямското право и религиозните обреди остават силни сред голяма част от местното население на Саудитска Арабия.



И все пак, въпреки забраната, в продължение на десетилетия алкохолът е циркулирал извън публичното полезрение – от домашно приготвени бири до вносни питиета, консумирани на частни партита в затворени жилищни комплекси и в добре заредени саудитски домове.



Значителен дял от марковия алкохол навлиза на неформалния пазар чрез посолствата, на които отдавна е разрешено да внасят неограничени количества при дипломатически привилегии. Други се обръщат към черния пазар, където продължават да циркулират нерегулиран домашен алкохол и скъпи контрабандни доставки.



Времето на промяна в политиката на саудитците за алкохола съвпада и с нарастващия икономически натиск върху страната.



С притиснатите ценово енергийни пазари през последните няколко години и затягането на публичните финанси, Саудитска Арабия се стреми да привлече повече чуждестранни посетители и висококвалифицирани емигранти, за да подпомогне растежа на сектори, различни от петрола, като изкуствения интелект и производството.



Туризмът е ключов стълб на програмата „Визия 2030“ на Саудитска Арабия. През 2024 г. кралството е привлякло близо 30 милиона международни посетители, като нерелигиозните пътувания вече представляват повече от половината от пристигащите, според министъра на туризма Ахмед Ал Хатиб. Саудитска Арабия се стреми да привлече 70 милиона международни туристи до 2030 г.



„Искаме да удвоим приноса на туризма към БВП до 2030 г.“, каза той в интервю за Би Би Си през ноември 2025 г.



Държавата от Персийския залив трябва да бъде домакин на видни международни събития, включително Световното изложение през 2030 г. и Световното първенство по футбол на ФИФА през 2034 г. Но някои планове се сблъскаха със забавяния.





Зимните Азиатски игри, планирани за 2029 г. в планирания ски курорт в Неом, наскоро бяха отложени за неопределено време. Въпреки че не беше дадена официална причина, се съобщава, че е имало забавяне на строителството.



Продължаващите усилия за отказ от петрола идват в момент, когато световните цени на суровия петрол в момента са около $60 - $66 за барел, докато през 2022 г. те скочиха над $100 след руската инвазия в Украйна.



По-ниските цени означават по-малко приходи за Саудитска Арабия. Въпреки усилията за диверсификация, приходите от петрол остават ключови за нейната икономика.



Според съобщения в медиите, саудитските власти планират да отворят още два магазина за алкохол. Един в Джеда на брега на Червено море и друг в Дахран, град в далечния изток на страната, където се намира държавната петролна компания Aramco.



Въпреки че подробностите са оскъдни, очаква се и двата магазина да имат едни и същи ограничения за това кой може да купува алкохол – трябва да сте или богат чужденец или дипломат. И все пак хотелиерската индустрия на страната вече се подготвя за по-нататъшно облекчаване и по-специално за възможността туристите да могат да купуват алкохол в бъдеще.



Няколко хотелски групи са започнали да наемат бармани в очакване на подобна промяна, според ръководители от индустрията, пожелали анонимност пред Би Би Си. Някои обяви за работа посочват познанията за спиртни напитки, бира и вино като желани умения, дори ако обслужването на алкохол не е изрично посочено.

