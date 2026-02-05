Nike – първата голяма цел в борбата на Тръмп срещу DEI

Федералната агенция за защита на гражданските права на работниците се самосезира, за да разследва гиганта за предполагаема дискриминация срещу бели служители

Източник: GettyImages

Федералната агенция за защита на гражданските права на работниците разкри в сряда, че разследва гиганта в спортното облекло Nike за предполагаема дискриминация срещу бели служители чрез политиките си за многообразие. Комисията за равни възможности при заетостта (EEOC) поиска критериите на компанията за подбор на служители за съкращения, как тя проследява и използва данни за раса и етническа принадлежност на работниците, както и информация за програми, за които се твърди, че са предоставяли възможности за менторство, лидерство или кариерно развитие, ограничени от раса, съобщи NPR, позовавайки се на съдебните документи.



„Споделихме хиляди страници информация и подробни писмени отговори на запитването на EEOC и сме в процес на предоставяне на допълнителна информация“, заяви Nike в изявление, изпратено до Associated Press.



Председателят на EEOC Андреа Лукас предприе бързи действия, насочени към политиките за разнообразие и приобщаване (DEI), които отдавна критикува като потенциално дискриминационни, като тясно обвързва агенцията с един от основните приоритети на президента Доналд Тръмп.



Nike изглежда е най-известната компания, срещу която EEOC е предприела публично потвърдено, официално разследване срещу DEI. През ноември EEOC издаде подобна призовка срещу доставчика на финансови услуги Northwestern Mutual.



“Когато има убедителни индикации, включително корпоративни признания в обширни публични материали, че програмите на работодател, свързани с разнообразието, равенството и приобщаването, могат да нарушават федералните забрани срещу расова дискриминация или други форми на незаконна дискриминация, EEOC ще предприеме всички необходими стъпки – включително действия за призовка – за да осигури възможност за пълно и всеобхватно разследване“, каза Лукас в изявление.



Разкритието идва два месеца след като Лукас публикува призив в социалните медии, призовавайки белите мъже да се свържат със службата му, ако са били обект на расова или полова дискриминация на работното място. Публикацията насърчава работниците, отговарящи на условията, да се свържат с агенцията „възможно най-скоро“ и насочи потребителите към информационния лист на агенцията относно дискриминацията, свързана с DEI.



Разследването срещу Nike обаче не произтича от жалба на работник срещу компанията. По-скоро Лукас е подал собствена жалба чрез по-рядко използван инструмент, известен като комисарска жалба, показват съдебните документи. Обвинението идва само месеци след като America First Legal, консервативна правна група, основана от топ съветника на Тръмп Стивън Милър, изпрати писмо до EEOC, в което очертава оплакванията срещу Nike и призовава агенцията да подаде комисарска жалба.



America First Legal е заляла EEOC с подобни писма през последните години, призовавайки за разследване на практиките на DEI на големи американски компании. Не е ясно колко други компании може да са на прицела на EEOC чрез подобни комисарски обвинения. На Комисията е забранено да разкрива каквито и да е обвинения – от работници или комисари – освен ако те не водят до глоби, споразумения, съдебни действия или други подобни публични действия.



Обвинението на Лукас, според съдебни документи, се основава на публично споделена информация от Nike относно ангажимента ѝ към многообразието, включително изявления на ръководители и изявления на пълномощници. Обвинението например цитира публично заявената цел на Nike през 2021 г. за постигане на 35% представителство на расовите и етническите малцинства в корпоративната ѝ работна сила до 2025 г.



Много американски компании поеха подобни ангажименти след широко разпространените протести за расова справедливост през 2020 г., последвали убийството от полицията на Джордж Флойд, невъоръжен чернокож мъж. Компаниите заявиха, че подобни ангажименти не са квоти, а по-скоро цели, които се надяват да постигнат чрез методи като разширяване на усилията за набиране на персонал и изкореняване на всякакви предразсъдъци по време на процеса на наемане.



Съгласно Закона за гражданските права, на работодателите е забранено да използват расата като критерий за наемане или други решения за заетост. Лукас отдавна предупреждава, че много компании рискуват да преминат тази граница чрез усилията на DEI, които биха оказали натиск върху мениджърите да вземат решения, основани на раса.



В изявлението си Nike заяви, че спазва „всички приложими закони, включително тези, които забраняват дискриминацията. Вярваме, че нашите програми и практики са в съответствие с тези задължения и приемаме тези въпроси сериозно“.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...