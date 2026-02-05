Schneider Electric става официален партньор на McLaren Racing за енергийните технологии

McLaren Racing и Schneider Electric, световен лидер в областта на енергийните технологии, обявиха, че Schneider Electric става официален партньор на McLaren Racing за енергийните технологии, като партньорството обхваща McLaren Mastercard Formula 1 Team, Arrow McLaren IndyCar Team, McLaren F1 Academy, както и McLaren United Autosports WEC Hypercar Team.



Заедно Schneider и McLaren Racing ще разработват и внедряват енергийни технологии, които осигуряват върхова производителност при най-предизвикателните условия – доставката на надеждни енергийни решения както до прилежащите площи на пистите по света, така и до базата на отборите в McLaren Technology Centre в Уокинг, Великобритания. В основата на партньорството стои споделена култура, изградена върху интелигентното използване на данни, ускорените иновации и инженерното съвършенство.



Schneider и McLaren Racing ще развият своите партньорски отношения, които продължават вече над 20 години, за решаването на сложни енергийни предизвикателства, при които високата производителност и постоянната надеждност са задължителни. Това ще включва оптимизация на съществуващи активи във и около аеродинамичния тунел, производствените съоръжения, IT центровете за данни и друга ключова инфраструктура чрез устойчиви системи за намаляване на енергийното потребление, подпомагане на електрификацията чрез усъвършенствани енергийни технологии и прилагане на технологията за цифров близнак с цел получаването на ценни данни и изводи, които подобряват ефективността и устойчивостта.

