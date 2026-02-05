Мария Косанова застава начело на HPE, operated by Selectium и в Сърбия

05 February 2026
Източник: HPE operated by Selectium
Мария Косанова
Мария Косанова, управляващ директор на HPE operated by Selectium за България, пое ръководството на компанията и в Сърбия. В разширената си роля тя ще укрепва позициите на HPE на двата пазара и ще ускорява бизнес растежа на компанията в региона. Екипите в двете държави са фокусирани върху развитието и внедряването на решения в областта на изкуствения интелект, облачните технологии и мрежовите инфраструктури – ключови направления в стратегията на HPE.

HPE (Hewlett Packard Enterprise) е глобален лидер в предоставянето на ИТ решения за бизнеса. Компанията е фокусирана върху внедряването на иновации в области като изкуствен интелект, облачни технологии, хибридни инфраструктури, мрежови решения и съхранение на данни. От 1 ноември 2018 г. в България HPE оперира чрез модела Master Area Partner, като дейността на компанията се управлява локално от HPE, operated by Selectium. Дружеството отговаря за продажбите, маркетинга и сервизната дейност на HPE в страната, осигурявайки достъп на българските компании до водещите облачни, изчислителни, AI решения и решения за съхранение на данни на HPE.

„По-широката ми отговорност е естествено продължение на работата, която изграждаме заедно с екипите ни през последните години. Именно върху тази основа регионът има голям потенциал за внедряване на модерни технологии. Нашата цел е да бъдем близо до клиентите и да им помагаме да използват технологиите на HPE по начин, който носи реални бизнес резултати“, казва Мария Косанова.

С близо две десетилетия опит в ИТ индустрията и над десет години на ключови ръководни позиции, Мария е утвърден лидер с умението да изгражда сплотени екипи, способни да реализират амбициозни цели. Тя умее да открива и използва стратегически възможности, превръщайки ги в устойчиви бизнес успехи с дългосрочна стойност за организацията. През последните пет години е управляващ директор на HPE operated by Selectium за България, а преди това ръководи отдела „Технологични услуги“ на компанията. Професионалният ѝ път включва още позициите мениджър „Партньорски бизнес“ в HPE България и мениджър „Продажби“ за България и Румъния в Infocus International B.V.
