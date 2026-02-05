Цените на благородните метали, медта и петрола се сринаха

Отслабващото геополитическо напрежение разтърси суровините

Цените на редица суровини - от среброто и златото до петрола и медта, се понижиха в четвъртък на фона на отслабващото геополитическо напрежение след телефонен разговор между лидерите на Китай и САЩ - Си Цзинпин и Доналд Тръмп, както и насрочените за утре преговори между ирански и американски представители в Оман, предаде Ройтерс.



Цената на среброто се понижи с почти 15 на сто, а златото, суровият петрол и медта поевтиняха с около 2 на сто. Инвеститорите намалиха позициите си към тези активи вследствие на укрепването на щатската валута, в която се котират суровините.



Текущата (спот) цена на среброто падна под 75 долара за тройунция, след което леко се възстанови до 78 долара за тройунция към 08:50 часа българско време. Златото се търгува за малко над 4900 долара за тройунция, след като по-рано спадна до 4800 долара за тройунция.



„Тази седмица бяхме свидетели на изключителна нестабилност при ценните металите и някои други суровини, а днес виждаме на някои последващи сътресения“, коментира Тони Сикамор, анализатор в брокерската компания Ай Джи (IG).



„Преговорите между Иран и САЩ изглежда са се върнали в нормалното русло, което премахва част от геополитическата премия от пазарите на суровини, особено от (цената на) петрола“, добави той.



По думите му „след разговора между Тръмп и Си, напрежението на търговския фронт също е се понижило. Инвеститорите са склонни да продават злато на настоящите нива“.



В същото време щатският долар се стабилизира в днешната ранна азиатска търговия в очакване на решенията за лихвите на Европейската централна банка и „Банк ъв Ингланд“.



Индексът на щатския долар, проследяващ курса на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, е близо до двуседмичен връх. По-силният долар оскъпява суровините за купувачите, които притежават различни валути.



Цените на петрола загубиха около 2 на сто в азиатската търговия, след като САЩ и Иран се споразумяха утре да проведат преговори в Оман. Това отслаби опасенията за военен конфликт, който потенциално би могъл да наруши доставките от Близкия изток, посочва Ройтерс.



Фючърсите на суровия петрол тип Брент спаднаха с 1,44 долара или 2,07 на сто до 68,02 долара. Американският суров петрол тип West Texas Intermediate поевтиня с 1,34 долара или 2,06 на сто до 63,80 долара за барел.



Междувременно цената на медта беше подложена на допълнителен натиск заради притеснения около търсенето и нарастващи запаси на Лондонската борса за метали (LME).



Цената на желязната руда също спадна с 2 на сто след данни за натрупани значителни запаси.



Цената на соята се противопостави на общата тенденция, като се изкачи до двумесечен връх, подкрепена от коментар на Доналд Тръмп, че Китай обмисля да доставя културата от САЩ.

