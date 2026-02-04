13 двустранни камари срещу държавна депозитна система за опаковки от напитки

Тринадесет двустранни камари излязоха с обща позиция против национализацията на депозитната система, която е предложена със Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (сигнатура №51-654-01-8/21.01.26) от народни представители от ПГ "БСП - Обединена левица" и по инициатива на министъра на околната среда в оставка Манол Генов.



Позицията е адресирана до Рая Назарян, председател на 51-во Народно събрание на Република България, до всички народни представители, до председателите на релевантните на темата парламентарни комисии - до Петър Кънев, Комисия по икономическа политика и иновации, до Младен Шишков, Комисия по околната среда и водите, до Димитър Гърдев, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, до Цвета Караянчева, Комисия по земеделието, храните и горите, до Драгомир Стойнев, председател на ПГ „БСП – Обединена левица”, както и до министър Генов и МОСВ.



Тези тринадесет двустранни търговски камари настояват да не се приемат предложените промени, с които в страната се въвежда държавна депозитна система за опаковки от напитки.



Представителите на бизнес определят предложението, че то в цялост нарушава европейското законодателство и подкопава всички основни принципи за законодателни решения - в т.ч. обоснованост, прозрачност, етичност и съгласуваност.



"Недопустимо е национално значим и мащабен проект, който засяга хиляди бизнес оператори и всички потребители, да се прокарва в условията на политическа криза - правителство в оставка, предстоящи предсрочни парламентарни избори, Народно събрание с къс хоризонт на работа - както и без абсолютна никаква обоснованост, диалогичност със задължената индустрия, заинтересованите страни и широката общественост. След анализ на всички компоненти виждаме значителни процедурни и съществени недостатъци: предложението беше внесено в последния възможен момент, при липса на прозрачност, оценка на въздействието или обществено обсъждане. В съвкупност тези обстоятелства пораждат сериозни опасения относно спазването на принципите на прозрачност, будят недоверие в процедурата и нарушават принципите на доброто управление.", се казва в становището на камарите.



Тяхната позиция идва в подкрепа на позицията на Съюза на пивоварите в България (СПБ), на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) и на Сдружението за модерна търговия (СМТ), с която и те се противопоставиха категорично срещу законопроекта и срещу начина, по който е внесен.



Двустранните камари настояват този законопроект да бъде оттеглен.



Позицията е съставена и подкрепена от: Американска търговска камара в България, Българо-швейцарска търговска камара, Германо Българска индустриално-търговска камара, Френско-българска търговско-индустриална камара, Конфиндустриа България, Италианска търговска камара в България, Британско-българска търговска камара, Българо-турска търговско-индустриална камара, Българо-румънска търговска камара, Нидерландска търговска камара в България, Българо-испанска търговска камара, Гръцки бизнес съвет в България, Българо-чешка търговска камара.

