Ивайло Славов става изпълнителен директор на Wiser Technology

Фокусът ни е върху устойчив растеж, воден от иновации и дългосрочна стойност, каза Ивайло Славов, изпълнителен директор на Wiser Technology.

Wiser Technology обяви назначаването на Ивайло Славов за изпълнителен директор и на Торстен Вегенер за управляващ директор на компанията, считано от днес. Промяната в управлението бележи навлизането на Wiser Technology в следващ етап от развитието ѝ. Фокусът е върху международното разрастване, по-висока оперативна ефективност и изграждането на технологична компания, ориентирана към устойчив дългосрочен растеж. Тази стъпка не е просто разширяване на бизнеса. Тя отразява последователния ангажимент на Wiser Technology към иновациите и реалната стойност на технологиите, подкрепени от стабилно корпоративно управление и силен оперативен модел.



Ивайло Славов и Торстен Вегенер са членове на Съвета на директорите на Wiser Technology от близо година. Това им дава задълбочено познаване на бизнеса, стратегията и оперативния модел на компанията. В комбинация с техния предприемачески и управленски опит, това създава предпоставки за бързи, информирани решения и уверено лидерство в следващата фаза на растеж. Стъпвайки на тази основа, Wiser Technology фокусира усилията си върху разширяване на международното присъствие; по-висока оперативна ефективност; ускорен растеж при корпоративните клиенти в ключови индустрии; устойчив оперативен модел в подкрепа на пътя към 100 млн. евро годишни приходи.



Ивайло Славов е сериен предприемач и утвърден бизнес лидер с над 30 години международен опит в IT, финансовите и бизнес услугите. В кариерата си той успешно изгражда и развива както стартъп компании, така и утвърдени организации, с ясен фокус върху международната експанзия. Славов е основател на BULPROS (предшественик на DIGITALL), която под негово ръководство се утвърждава като една от най-големите технологични компании в България и сред най-бързо растящите в Европа. В момента той е председател на борда и изпълнителен директор на Elevate, както и основател и изпълнителен директор на Finance Partner. В по-ранен етап от кариерата си заема ръководни позиции в Microsoft, Adecco, SEB, Unisys и Comparex (PC Ware) в региона EMEA (Европа, Близкия изток и Африка). Той е и член на няколко управителни и надзорни органа, включително борда на Германо-Българската индустриално-търговска камара (AHK).



Торстен Вегенер е утвърден технологичен предприемач и мениджър с над 30 години международен опит в дигиталните услуги и корпоративните технологии. Той е основал, развил и трансформирал редица технологични компании, съчетавайки предприемачески подход с управление на бизнеси в голям мащаб, включително международна експанзия и сделки по сливания и придобивания.Вегенер е съосновател на DD Synergy и C:1 Solutions, като последната е успешно придобита от Cognizant (NASDAQ: CTSH). След придобиването той заема позицията Vice President, Digital Business Group в Cognizant Германия. По-късно е член на Управителния съвет на adesso SE (ETR: ADN1), където отговаря за международната експанзия, Smartshore модела за глобално предоставяне на услуги и развитието на оперативните структури, както и за бизнеси в областта на данните, аналитиката, изкуствения интелект и дигиталните платформи. В момента участва и в надзорни и консултативни бордове, включително този на Exasol AG (ETR: EXL).



Заедно Ивайло Славов и Торстен Вегенер обединяват предприемачески подход, управление в корпоративен мащаб и силни международни мрежи, с общо разбиране за изграждането на технологични компании, в които иновациите, устойчивият растеж и дългосрочната стойност са тясно свързани.

