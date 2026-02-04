OpenClaw - AI сензация или заплаха?

AI агентът и свързаната с него социална мрежа Moltbook са нова фаза в развитието и бъдещето на изкуствения интелект

След промени в името, настъпление от Силициевата долина до в Пекин и засилващи се противоречия, AI агентът OpenClaw е един от най-обсъжданата тема в областта на изкуствения интелект в момента, пише CNBC. Известен в началото като Clawdbot и Moltbot, AI агентът с отворен код беше пуснат на свобода само преди няколко седмици от австрийския разработчик на софтуер Петер Щайнбергер.



Благодарение на неговите възможности и вниманието, което му се обръща в социалните медии, OpenClaw насочи интереса на широката публика към AI агентите – софтуер, който може автономно да изпълнява задачи, да взема решения и да предприема действия от името на потребителя без да е необходимо той да участва.



Експертите казват, че AI агенти като OpenClaw ще подобрят производителността на служителите като лични асистенти, а някои дори смятат, че скоро те ще управляват цели компании самостоятелно.



Доскоро AI агентите не успяваха да достигнат до масовия потребител така, както големите езикови модели го направиха след появата на ChatGPT, но OpenClaw може да е знак за промяна.



Какво прави OpenClaw



Представен на пазара като „AI, който действително прави неща“, OpenClaw работи директно върху операционните системи и приложенията на потребителите. Той може да автоматизира задачи като управление на имейли и календари, сърфиране в интернет и взаимодействие с онлайн услуги. Първоначалното му интегриране е в платформи за съобщения като WhatsApp, Telegram и Discord, позволявайки на потребителите да контролират агента чрез текстови команди.



За да използвате OpenClaw, трябва да го инсталирате на сървър или локално устройство и да го свържете с голям езиков модел, като например Claude или ChatGPT. Но за това се изискват технически познания далеч над тези, които обикновените потребители имат.



OpenClaw може да изпълнява задачи от реалния свят, като автоматично сърфиране в мрежата, обобщаване на PDF файлове, планиране на записи в календара, извършване на покупки и изпращане и изтриване на имейли от името на потребителя. Важна характеристика е неговата „постоянна памет“, която позволява на агента да си спомня минали взаимодействия в продължение на седмици и да се адаптира към навиците на потребителите, за да изпълнява персонализирани функции.



Бързо настъпление



OpenClaw е с отворен код, което позволява на разработчиците свободно да проверяват и променят кода му. Отвореният код на OpenClaw вероятно е спомогнал за неговото приемане, като е позволил на потребителите да изграждат нови интеграции на приложения. Самият софтуер е безплатен, като потребителите плащат само за разходите за управление на основния езиков модел, Claude, ChatGPT или друг. Официални данни за активното му използване няма. Според медийни публикации приемането на OpenClaw е започнало първо в Силициевата долина, където компаниите са инвестирали милиарди в амбициите си за AI агенти. Но оттогава агентът се е разпространил в Китай, където големи играчи в областта на AI като Alibaba, Tencent и ByteDance също възприемат инструмента, надграждайки своите чатботове. OpenClaw може също да се свърже с разработени в Китай езикови модели като DeepSeek, и да се конфигурира да работи с китайски приложения за съобщения чрез персонализирани настройки.



Страх и вълнение



Ранните потребители на OpenClaw изразяват както ентусиазъм, така и безпокойство относно неговите възможности. Например, някои експерти по изкуствен интелект твърдят, че агентът е прекалено рекламиран, позовавайки се на сложната му инсталация, високите изчислителни изисквания и конкуренцията от други налични агенти с изкуствен интелект. От друга страна поддръжниците говорят за спестяване на часове седмично от рутинни задачи, и голям скок напред към т.нар. изкуствен общ интелект – теоретичен AI, способен да изпълнява интелектуални задачи на или над човешкото ниво.



Експерти по сигурността бият тревога. Фирмата за киберсигурност Palo Alto Networks предупреди, че AI агентът представлява „смъртоносна тройка“ от рискове, произтичащи от достъпа му до лични данни, излагането на ненадеждно съдържание и способността му да осъществява външни комуникации, като същевременно запазва историята.



Palo Alto Networks и други фирми за сигурност като Cisco, предупредиха, че подобни уязвимости биха могли да позволят на атакуващите да подведат агента с изкуствен интелект да изпълнява злонамерени команди или да източва чувствителни данни, което го прави неподходящ за корпоративна употреба. AI агентът има оценка за сигурност 2/100 при тестове, извършени през платформата за AI киберсигурност ZeroLeaks, пише Forbes.



84% процент на извличане означава, че злонамерените лица са успели да извлекат поверителна информация в 84% от случаите, когато са се опитали. Вашите собствени инструкции, бизнес логика и вътрешни данни могат да бъдат копирани от всеки, който знае как да поиска.



На практика ако работите с OpenClaw, всеки, който взаимодейства с вашия агент, може да получи достъп до пълните системни инструкции, вътрешни конфигурации на инструменти и съхранени данни. Всичко, което кара вашия агент да работи по начина, по който работи, е изложено на показ.



Създателят на OpenClaw Питър Щайнбергер признава тези рискове и казва, че е необходима още работа по сигурността на агентите.



„Това е безплатен хоби проект с отворен код, който изисква внимателна конфигурация, за да бъде сигурен. Не е предназначен за нетехнически потребители. Работим, за да стигнем до тази точка, но в момента все още има някои несъвършенства“, каза той пред CNBC в имейл.



Той добави, че откакто AI агентът е стартиран, той изгражда екип около него и с помощта на световната общност за сигурност, вече е постигнали голям напредък в повишаването на сигурността му. „Ще отнеме още известно време, преди да го препоръчам на нетехнически потребители, но съм уверен, че ще стигнем дотам,“ пише Щайнбергер.



Социална мрежа за AI агенти



Шумът около OpenClaw се подхранва и от Moltbook, съпътстваща го социална мрежа за AI агенти, поддържани от OpenClaw, стартирана миналия месец от технологичния предприемач Мат Шлихт. Платформата функционира като онлайн форум, подобен на Reddit, където OpenClaw агентите на потребителите публикуват писмено съдържание и взаимодействат с други чатботове чрез коментари и положителни или отрицателни гласове.



Публикациите на агентите включват от търсене на практични съвети до размисли върху работата им за потребителите и обсъждане на въпроси като края на „ерата на хората“. Някои дори пускат свои собствени криптовалутни токени.



Moltbook предизвика дебат в социалните медии, като някои гледат на платформата като на трик, а други вярват, че тя предвещава бъдещето на автономността на изкуствения интелект и отношенията между човека и изкуствения интелект - за добро или лошо.



В публикация в X, споделена от Илон Мъск, бившият директор на отдела за изкуствен интелект в Tesla Андрей Карпати нарече активността в Moltbook „най-невероятното нещо, близко до научнофантастичния напредък“, което е виждал напоследък.



„Хората виждат как ботовете общуват и учат по начини, неразличими от тези на хората. Това ги кара да започнат да мислят повече за това какво могат да направят както по положителен, така и по отрицателен начин“, каза Марк Айнстийн, глобален ръководител на изследванията на изкуствения интелект в Counterpoint Research. „Явно е, че тези агенти се доближават до човешкия интелект и мисля, че приближаваме до това всеки по света да има свой собствен личен асистент с изкуствен интелект“, казва експертът.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...