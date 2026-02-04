United Partners и Pembroke and Rye със стратегическо PR партньорство

United Partners и Pembroke and Rye обявиха днес стратегическо партньорство, насочено към надграждане и взаимно допълване на техните PR портфолиа. Сътрудничеството ще разшири значително капацитета и обхвата на двете агенции, като укрепи позициите им както на глобално ниво, така и на местните пазари.



Алиансът осигурява на базираната в Лондон и Манчестър Pembroke and Rye незабавен достъп до над 60 пазара по света чрез международната партньорска мрежа на United Partners. От своя страна United Partners ще се възползва от утвърдения опит на Pembroke and Rye, за да развие и разшири присъствието си в Обединеното кралство.



Сътрудничеството между двете агенции се разгръща в условията на ускорена трансформация на комуникационната индустрия, в която на PR професионалистите се налага да изграждат по-гъвкави, по-ефективни и едновременно с това устойчиви бизнес модели. Все по-често те прилагат хибридни подходи, които поставят иновациите, включително етичното и отговорно използване на изкуствен интелект, в центъра на комуникационните процеси, като същевременно запазват водещата роля на човешкия опит и стратегическото мислене. Този баланс създава основата за ново поколение PR услуги, осигуряващи значително по-добри и измерими резултати за клиентите.



"Развълнувани сме от възможностите, които партньорството открива както за Pembroke and Rye, така и за агенциите в мрежата на United Partners. Убедени сме, че нашата експертиза и доказан опит ще засилят значително конкурентоспособността на мрежата на United Partners във Великобритания и ще допринесат за устойчив растеж в редица ключови сектори", коментира Кевин Рийд, главен изпълнителен директор и съосновател на Pembroke and Rye.



Двете агенции започват съвместна работа незабавно чрез поредица от общи инициативи, насочени към прилагането и утвърждаването на хибридни PR бизнес практики. Този модел на работа осигурява оперативна ефективност, бързина, гъвкавост и адаптивност в условията на динамични промени - както в глобален мащаб, така и на ниво местен пазар. Очаква се именно той да бъде ключов фактор за успеха на United Partners и Pembroke and Rye през следващите години.



"Партньорството с Pembroke and Rye е ясен пример, че едно плюс едно може да бъде повече от две. Съчетавайки международното ноу-хау на United Partners със силното присъствие на Pembroke and Rye във Великобритания, както и споделения предприемачески дух и задълбочен PR опит, ние създаваме по-конкурентни услуги за клиентите си. Заедно действаме по-бързо, споделяме иновациите по-ефективно и изграждаме по-интелигентни начини на работа, отговарящи на еволюцията на съвременния PR бизнес", споделя Мария Гергова-Бенгтсон, собственик и главен изпълнителен директор на United Partners.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...