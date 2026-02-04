Пристрастяването към свръхпреработени храни е като тютюнопушенето

BusinessGlobal / 04 February 2026 12:03 >
Пристрастяването към свръхпреработени храни е като тютюнопушенето
Източник: vecteezy
Американски учени са стигнали до заключението, че разпространението и консумацията на свръхпреработени храни (СПХ) трябва да се регулират на същото ниво като тютюневите изделия, тъй като ефектите върху здравето от употребата на СПХ са близки до тези от употребата на цигари. Това се посочва в материал на медицинското списание Milbank Quarterly.

Изследователите са стигнали до заключението, че СПХ не са просто модифицирани, а по-скоро индустриално създадени продукти, направени с цел да се увеличи максимално удоволствието от консумацията и да нараснат продажбите и печалбите. Атрактивната реклама и ярко оцветените опаковки също се използват за привличане на потребителите.

Такива продукти включват по-специално чипс, безалкохолни напитки, сладкиши и закуски, приготвени с добавени оцветители, емулгатори и ароматизатори. Според проучването производителите на тютюневи изделия и СПХ използват близки производствени стратегии, като разчитат на специални разработки, за да стимулират честата консумация на съответните продукти.

Изследователите отбелязват, че зависимостта от СПХ често е причина за затлъстяване, диабет, рак и сърдечно-съдови заболявания. Учените смятат, че проблемът с масовата консумация на тези храни се изостря от преместването на фабриките на корпорациите в африкански страни с ниски нива на държавно регулиране по отношение на нездравословните храни.

Според авторите на изследването, регулирането на СПХ трябва да бъде подобно на това на тютюневите изделия, като се ограничава рекламата на такива продукти и се обърне внимание на спекулативното етикетиране на опаковките им, които подвеждат потребителите, като показват ниско съдържание на мазнини и захари.
