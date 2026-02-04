Кои ще са водещите икономики на Европа през 2026 г.

МВФ класира всяка европейска държава по прогнозиран номинален БВП. Регионите се определят от Геосхемата на ООН.

След две години на забавена активност, се очаква през 2026 г. икономическият двигател на Европа да си възвърне скоростта. Последниятна Международния валутен фонд (МВФ) „Световни икономически перспективи“ прогнозира, че комбинирания брутен вътрешен продукт (БВП) на региона ще достигне 27 трилиона евро през 2026 г., като най-големият дял е концентриран в Западна Европа.Очаква се Германия да възвърне инерцията си, добавяйки почти 400 милиарда долара към икономиката си между 2024 и 2026 г. С €4.6 трилиона, тя ще представлява приблизително 17% от целия европейски БВП. Непосредствено след нея се очаква Обединеното кралство и Франция да достигнат съответно €3.6 трилиона и €3.1 трилиона. Заедно триото ще генерира над 40% от общата икономическа активност в Европа. Това подчертава как големите пазари доминират регионалната картина.Континентът може ефективно да бъде разделен на две половини: северната и западната половина и южната и източната половина. Италия и Испания, гигантите в Южна Европа, са на път към умерено разширяване, с €2.3 трилиона и €1.8 трилиона очакван БВП през 2026 г.В Източна Европа се прогнозира, че Русия ще достигне €2.2 трилиона, подпомогната от износа на енергия, докато Полша влиза в топ 10 на континента с €955 милиарда. Въпреки десетилетието на свръхзареден растеж, който повиши реалния БВП на глава от населението на Изток, все още има много път да се извърви, за да се намали разликата в доходите със Запада. МВФ очаква българският БВП да достигне €122 милиарда през тази годинаМВФ има добра и лоша новини за Европа. Добрата новина е, че пандемията и енергийните шокове отминаха и континентът официално е в режим на възстановяване благодарение на „добри политически решения“. Това доведе до по-високи реални заплати, които стимулираха потреблението, особено в Германия. Лошата новина е, че търговската война на Доналд Тръмп причинява несигурност и ще намали растежа с 0,5%, което ще бъде донякъде компенсирано от по-високите разходи за инфраструктура и отбрана. Но пък тези по-високи държавни разходи от своя страна идват за сметка на дълга.