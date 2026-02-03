Как среброто се превърна в meme актив на борсата

Нестабилността в цените на благородния метал и поведението на търговците на дребно доведе до нарастващи сравнения със случилото се с акциите на GameStop

Бързият скок на среброто и също толкова драматичният обрат през последните седмици накараха пазарните наблюдатели да зададат фундаментален въпрос: кога един актив спира да се търгува въз основа на фундаментални показатели и започва да се държи като мийм*?



Нестабилността в цените на среброто доведе до нарастващи сравнения с акции на миймове, като например GameStop - търговецът на видеоигри, който се превърна в глобален феномен през 2021 г., след като търговците на дребно в Reddit масово се включиха в търговията с ценните му книжа, което доведе до покачване на акциите му далеч отвъд очакванията на традиционните модели за оценка.



Акциите на миймове обикновено се характеризират с няколко основни характеристики: резки, често параболични движения на цените, силно участие на дребни инвеститори и наративи, които стават вирусни в социалните медии, понякога напълно завладяващи фундаменталните показатели. Ликвидността може да нахлуе бързо и често излиза също толкова бързо.



Майкъл Антонели, пазарен стратег в Bull and Baird, изложи сравнението директно в X: „По какво среброто се различава от, да речем, GameStop?“, попита той в публикация миналата седмица. „Това не е ли мийм сега?“



Той каза пред CNBC, че металът е достигнал един вид „цайтгайст“ с търговците на дребно, които започват да се движат като стадо. Въпреки че среброто има промишлени и потребителски приложения, цените обикновено не се движат над 100% за три месеца: „То е напълно несвързано и е станало вертикално въз основа на потоците на дребно“, каза той.



На 26 януари индивидуалните инвеститори са вложили около 171 милиона долара нетно в iShares Silver Trust, популярен борсово търгуван фонд, който следи метала, според скорошни данни на фирмата за пазарни проучвания VandaTrack. Това е почти двойно повече от предишния пик, регистриран по време на „сребърния срив“ през 2021 г.



Спот цените на среброто се покачиха с почти 5% до 83,37 долара за унция във вторник, докато фючърсите на среброто в Ню Йорк се повишиха с над 9% до 84 долара за унция. През последния месец среброто е регистрирало 10 движения от 5% или повече в двете посоки.



„Среброто току-що се превърна в новата любима играчка на търговците на дребно“, каза анализаторът на Vanda Ашвин Бакре.



Този ентусиазъм е видим в целия Reddit. Платформата изигра централна роля в оригиналния феномен на мийм акциите, като общността на Reddit WallStreetBets беше начело на координирането на покупките на дребно на GameStop през 2021 г.



Във форума на Reddit Silverbugs - общност, където потребителите документират физически покупки, обсъждат ценови цели и споделят миймове - публикациите след скорошната разпродажба са емблематични за културата на мийм акциите.



„Купих на спада днес! ДИАМАНТЕНИ РЪЦЕ“, написа потребителят на Reddit Jstaakz след разпродажбата в петък. „Диамантени ръце“ е термин, използван от търговци на дребно, за да сигнализират, че планират да продължат да държат актив въпреки резките загуби или изключителната волатилност, често като демонстрация на убеденост или неподчинение на натиска за продажба.



Друг потребител попита колеги търговци за съвет в понеделник дали да държат или да продават среброто си, добавяйки, че то е било купено на цена от 48 долара за унция миналия юни.



„Среброто е просто GameStop през 2026 г.“, каза Антонели.



Самосбъдваща се лудост



За някои анализатори поведението на среброто е преминало познат и опасен праг.



Рона О'Конъл, ръководител на пазарното разузнаване в StoneX, предупреди, че цените са се откъснали от устойчивите нива. „Среброто беше масово надценено и в саносбъдваща се лудост; то обаче е известно с непостоянството си и историята му е пълна с примери за сривове на цените“, каза тя. „В момента се държи като Икар и за да разширим аналогията, има голям риск други купувачи да бъдат изгорени.“



Том Сосноф, главен изпълнителен директор на платформата за финансови технологии Lossdog, дори включи златото в миймовете: „Златото и среброто бяха абсолютно миймо стоката на 2026 г. ... движението на среброто беше диво ... По принцип виждаме многогодишни движения за по-малко от 30 дни. Огромен обем, огромна волатилност, не твърде много причини защо. Искам да кажа, можете да измислите колкото искате фундаментални или технически причини, но това е мийм търговия с акции“, убеден Сосноф. Той предупреди, че по-новите участници са привлечени от заглавията и социалните медии. „Ако никога преди не сте търгували със сребро на фючърсния пазар или на пазара на ETF, просто бъдете внимателни. Това са големи контракти и те се движат на нива, които никога не сме виждали преди.“



Хенриета Трейз, управляващ партньор във Veda Partners, каза, че динамиката е безпогрешна. „Движенията при благородните метали са наистина нещо различно, независимо дали става въпрос за злато или сребро. И като външен наблюдател можете да кажете, че компонентът на миймовете е много жив и здрав“, каза тя. „Напомня ми за GameStop.“



Не всички обаче са съгласни, че среброто трябва да се смесва с активи, които са само наративни.



Васу Менон, управляващ директор по инвестиционна стратегия в OCBC, каза, че среброто „понякога се държи като мийм стока, но по природа не е такава“, посочвайки индустриалното търсене от слънчеви панели, електрически превозни средства и електроника. Менон обаче призна, че спекулациите са се засилили.



*от англ. Meme - идея, изображение, видео или фраза, която се разпространява бързо в интернет, обикновено с хумористична цел, като хората я копират, променят и споделят, за да изразят чувство за хумор, културно събитие или да се свържат с други потребители

