България е с най-нисък в ЕС дял на фирмиге, ползващи платени услуги за облачни изчисления

Сред страните от Европейския съюз България е била с най-нисък дял на предприятията, използвали платени услуги за облачни изчисления през миналата година, отчете днес европейската статистическа агенция Евростат. През 2025 г. 52,7 на сто от предприятията в ЕС са използвали платени услуги за облачни изчисления (онлайн услуги, използвани за достъп до софтуер, изчислителна мощност, капацитет за съхранение и др.), което е със 7,4 процентни пункта повече в сравнение с 2023 г.



За сравнение, през 2014 г. 17,8 на сто от предприятията в ЕС са плащали за услуги за облачни изчисления.



В България едва 17,8 на сто от фирмите са потребявали платени услуги за облачни изчисления през 2025 г. През 2023 г. този дял е бил 17,5 на сто, а през 2014 г. - 7,7 на сто.



Най-много предприятия, прибегнали до платени услуги за облачни изчисления през 2025 г., са регистрирани във Финландия (79,2 на сто), Италия (75,6 на сто) и Малта (74,9 на сто), а най-малко в България (17,8 на сто), Гърция (24,3 на сто) и Румъния (24,9 на сто).



Между 2023 и 2025 г. използването на платени услуги за облачни изчисления се е увеличило в повечето страни от ЕС, като Литва (19,7 п.п.), Италия (14,2 п.п.) и Франция (13,7 п.п.) са отбелязали най-голям ръст.



Данните показват, че през 2025 г. повечето предприятия в ЕС са използвали платени услуги за облачни изчисления за услуги по електронната поща (85,2 на сто), офисен софтуер (71,7 на сто) и съхранение на файлове (71,5 на сто). Популярни са били и приложения за сигурност (65,5 на сто), приложения за финанси или счетоводство (58,2 на сто) и хостинг за базата данни на предприятието (45,5 на сто).



Фирмите са използвали платени услуги за облачни изчисления и за софтуер за планиране на ресурсите на предприятието (30,1 на сто), изчислителна мощност за стартиране на собствен софтуер на предприятието (28,2 на сто), софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите (27,9 на сто) и за изчислителни платформи за разработване, тестване или внедряване на приложения (26,1 на сто).



(От БТА)

