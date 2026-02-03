Инфлацията у нас през януари е 0,7%

За година, спрямо миналия януари е 3,6%

Инфлацията у нас през януари е 0,7%
Според експертната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ) през януари т.г. спрямо декември 2025 г. месечната инфлация е 0,7 на сто, а инфлацията през януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3,6 на сто. Това каза председателят на НСИ Атанас Атанасов по време на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото, които се състоя в сградата на Министерския съвет. 

Той обясни, че България като член на Европейски съюз има задължението да започне на изчислява флаш инфлация, което означава предварителна оценка на инфлацията за минали месеци, като днес за първи път НСИ обяви данни за януари тази година. Официалната инфлация ще бъде обявена на 16 февруари, каза Атанасов. Той добави, че НСИ пилотно е изчислявал два поредни месеца флаш инфлацията и е пресмятал каква е разликата между предварителната и окончателната инфлация, като по думите му тя е пренебрежимо малка.

През януари най-голямо увеличение се регистрира при ветеринарните слуги - с над 25 на сто. Увеличение се отчита и при цените на застрахователните и финансовите услуги, като най вече то е свързано с поскъпването на „Гражданска отговорност“, което се отразява на инфлацията. 

Поскъпване има и при услугите на ресторанти и хотели с 1,6  на сто на месечна база и 9 на сто на годишна. Това най-вече се дължи на увеличените цени в ресторантите, каза председателят на НСИ. 

(От БТА)
