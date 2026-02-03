Незабавни плащания между граждани от ЕС още от 2026-а?

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 03 February 2026 07:50 >
Незабавни плащания между граждани от ЕС още от 2026-а?
Източник: Getty Images
Две основни европейски платежни групи, всяка от които разработва решения за незабавни плащания, ще обединят усилия, за да позволят на гражданите от различни страни в ЕС лесно и бързо да прехвърлят пари един на друг, използвайки мобилните си телефони, считано от тази година, съобщава Франс прес.

Частните консорциуми Европейска инициатива за плащания (European Payments Initiative, EPI) и Европейски съюз за платежни решения (European Payments Alliance, EuroPA) обявиха днес подписването на „меморандум за разбирателство“, който потвърждава успешното приключване на фазата на проучване и отваря път за практическо внедряване на проекта, пише в съобщение Европейска инициатива за плащания.

Новата услуга, наречена „трансграничен превод“ - платежна услуга, която всъщност е банков превод, ще бъде въведена масово за физически лица през 2026 г. и следващата година за търговци, както във физическите магазини, така и онлайн.

„Обединената коалиция вече обхваща 13 европейски страни и над 130 милиона потенциални потребители“, написа в профила си в „ЛинктИн“ (LinkedIn) Даниел Бал, президент на Френската банкова федерация (FBF) и на „Креди мютюел“ (Credit Mutuel). Според съобщението коалицията е отворена за всички европейски държави, включително  за Швейцария и пазари извън еврозоната.

Европейска инициатива за плащания включва 16 акционери, сред които водещите френски банки – „Бе Ен Пе Париба“ (BNP Paribas), „Креди Агрикол“ (Credit Agricole), „Сосиете Женерал“ (Societe Generale), Бе Пе Се Е (BPCE), „Креди мютюел“ и „Банк постал“ (La Banque postale), както и няколко германски, белгийски и нидерландски финансови институции. Организацията разработва платежна система „Веро“ (Wero), наследник на „Пейлиб“ (Paylib) във Франция, което позволява незабавни преводи от сметка в сметка чрез мобилен номер, QR код (двумерен баркод) или имейл адрес.

Европейският съюз за платежни решения също разработва платежно решение, много подобно на „Веро“, действащо в Южна Европа чрез системите „Банкомат“ (Bancomat) в Италия, „Бизум (Bizum) в Испания, „СИБС/Емби Уай“ (SIBS MB Way) в Португалия и в Северна Европа чрез „Випс Мобил Пей“ (Vipps MobilePay) в Дания, Финландия и Швеция.

Първоначално Европейска инициатива за плащания бе замислена като европейски отговор на американските гиганти „Виза“ (Visa) и „Мастъркард“ (Mastercard), но стартира със забавяния и отказ на участници.

Паралелно Европейската централна банка (ЕЦБ) работи по внедряването на дигиталното евро, което ще бъде конкурентно средство за разплащане до края на десетилетието, посочва АФП.

(От БТА)
Мнения
Дебатът за работниците имигранти не е икономически, а социо-културен
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Най - четени
„HR Industry 2026 –  Епоха на трансформации“ с богата изложбена част и пъстра семинарна програмаСуперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVINStarbucks залага на роботи, за да подобри обслужването сиAI бумът докара 8,6% ръст на икономиката на ТайванОт 2 до 32 млрд. лева: как нараснаха парите в обращение за 25 години
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
>
Суперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVIN
Exit >
Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и в „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ