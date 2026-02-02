„HR Industry 2026 –  Епоха на трансформации“ с богата изложбена част и пъстра семинарна програма

Изложението HR Industry 2026 ще се състои на 5 февруари 2026 г. в Интерпред – СТЦ София, съобщи организаторът му JobTiger. Събитието ще събере на едно място водещи компании, HR експерти и професионалисти, утвърждавайки се като ключова платформа за обмен на идеи, иновации и добри практики в управлението на човешките ресурси.

Семинарната програма на HR Industry 2026 включва 16 презентации, представени от доказани специалисти по актуални и значими теми в HR сферата.

Фокус теми в програмата са:

Лидерството – каква е ролята и на HR в съветите към бизнес лидерите, лектор Антоанета Петрова, Sensata Technologies.

Лидерство отвъд поколенията. Как да не пропаднем в пропастта, лектор Филип Анастасиу.

Изследване на ангажираността – Резултати от представянето или представяне на резултатите, лектор Стоян Ганев, Audit Advice Associates.

Къде свършва алгоритъмът на изкуствения интелект и започва отговорността на човешкия, лектор Ангел Великов, VIHRA AI.

Паралелно с лекционната част в изложителската зона са представени компании, предлагащи иновативни HR услуги и решения за бизнеса.

Регистрирайте се и се запознайте с тенденциите, които ще оформят бъдещето на човешките ресурси.
