„HR Industry 2026 –  Епоха на трансформации“ с богата изложбена част и пъстра семинарна програма

Изложението HR Industry 2026 ще се състои на 5 февруари 2026 г. в Интерпред – СТЦ София, съобщи организаторът му JobTiger. Събитието ще събере на едно място водещи компании, HR експерти и професионалисти, утвърждавайки се като ключова платформа за обмен на идеи, иновации и добри практики в управлението на човешките ресурси.
Семинарната програма на HR Industry 2026 включва 16 презентации, представени от доказани специалисти по актуални и значими теми в HR сферата.
Фокус теми в програмата са:Лидерството – каква е ролята и на HR в съветите към бизнес лидерите
, лектор Антоанета Петрова, Sensata Technologies.Лидерство отвъд поколенията. Как да не пропаднем в пропастта
, лектор Филип Анастасиу.Изследване на ангажираността – Резултати от представянето или представяне на резултатите
, лектор Стоян Ганев, Audit Advice Associates.Къде свършва алгоритъмът на изкуствения интелект и започва отговорността на човешкия
, лектор Ангел Великов, VIHRA AI.
Паралелно с лекционната част в изложителската зона
са представени компании, предлагащи иновативни HR услуги и решения за бизнеса.
и се запознайте с тенденциите, които ще оформят бъдещето на човешките ресурси.