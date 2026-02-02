Суперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVIN

Голямата надежда на българския тенис споделя ценностите на водещия бранд за активен и балансиран начин на живот

Обявеният за най-добър млад спортист на България за 2025 г. и една от най-ярките надежди на българския спорт – суперталантът в тениса Иван Иванов, става посланик на „Девин“ ЕАД – лидерът на пазара за минерална и изворна вода у нас. Партньорството е естествено продължение на споделените ценности между младия спортист и компанията и стремежът им към високи постижения, постоянство и грижа за тялото.

„За мен е чест да си партнирам с DEVIN. Правилната хидратация има важна роля в ежедневието ми, моята тренировъчна дейност и в представянето ми по време на състезания. Благодарен съм за подкрепата и се радвам, че DEVIN стават част от моя път“ – каза лидерът в световната тенис ранглиста за юноши за 2025 г. Иван Иванов във връзка с партньорството.

Борислава Налбантова, изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД споделя: „Иван е духът на новото поколение – целеустремен, дисциплиниран и вдъхновяващ. Радваме се, че застава до нас като посланик на „Девин“, защото споделяме една и съща философия – грижа за тялото, уважение към природата и стремеж да се развиваме, да постигаме повече всеки ден. Целта ни в „Девин“ е да свързваме хората и природата за по-здравословен живот днес и в бъдеще, затова и повече от 30 години продуктите на марката DEVIN получават най-високата оценка – доверието на българските потребители. Затова и сме фокусирани върху иновациите и разработването на нови продукти, които отговарят на нуждите на хората, търсещи здравословна хидратация и пълноценно ежедневие“.

Седемнайсетгодишният Иван Иванов завърши 2025 г. като №1 в световната ранглиста при юношите. Той е шампион на Откритото първенство на САЩ (сингъл, юноши) и турнира „Уимбълдън“ (сингъл, юноши), достигна и до полуфиналите на „Ролан Гарос“ (сингъл, юноши). Постиженията му го утвърждават като водеща фигура на новото поколение български спортисти.

В рамките на партньорството между DEVIN и Иван Иванов предстоят редица съвместни инициативи, които ще вдъхновяват българите да водят активен и здравословен начин на живот и ще разкриват ролята на правилната хидратация по пътя към успеха.
